Где в Днепре уже «зажгли» первую новогоднюю елку

В этот раз первую елку «зажгли» на левом берегу, сообщили в сообществе «Райончик».
В местном сквере «Шарик» украсили живую елку, которую высадили здесь еще три года назад. Обычно ее открывали в День Святого Николая, поэтому и в этом году решили не нарушать традиции.
Мы снова пригласили малышей к зеленой красавице. Детки упорно украшали елку, играли с Белочкой, водили хороводы и получали вкусности от Николая. Итак, первая елка на Райончике уже дарит хорошее настроение, которое сейчас всем так необходимо, — говорится в сообщении.
Елку украшали материалами, которые остались еще с прошлых лет, поэтому праздник получился бюджетным.
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