Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 мест, где в Днепре и рядом можно покататься на лошадях.
Конный клуб «Аллюр» территориально находится на Игрени. Желающим покататься на лошадях предлагают путешествие в живописную балку неподалеку от жилмассива. В клубе готовы показать конюшни и рассказать историю каждой лошади.
В клубе можно взять лошадь для участия в тематической фотосессии или прокатиться на фаэтоне, запряженными конями или конем. Конная прогулка обойдется порядка тысячи грн в час.
Конный клуб «Феррари» находится в парке Сагайдак. Тут проводят иппотерапию для детей и взрослых, устраивают фотосессии с конями или просто катают на лошадях или пони. Конная прогулка, фотосессия или урок верховой езды обойдется в тысячу гривен.
Клуб «Конный дворик» находится в парке Новокодацкий в Днепре. Покататься тут можно как на взрослых лошадях, так и на пони. Стоимость прогулки по парку обойдется в 600 грн за 30 минут, накинуть большой круг на пони – 100 грн. Часовая тренировка на коне стоит 700 грн, а «проехаться» на большом коне верхом в манеже – 50 грн 1 круг.
Конный клуб «Анкара» территориально располагается на жилмассиве Ломовской, в лесу. Тут обучают верховой езде, устраивают конные прогулки и фотосессии. Цены аналогичны стоимости прогулки на лошадях в других конных клубах Днепра.
Рядом с парком Зеленый Гай, на улице Зеленого Леса находится конно-спортивный клуб «Мустанг». Для посетителей предлагается тренировки, фотосессии, катание на конях и пони. Заниматься можно в манеже, устраивать прогулки – в балке рядом. Цены оговариваются с менеджером клуба.
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