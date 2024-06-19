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Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит

Сегодня 17:28
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Катание на лошадях помогает расслабиться, снять нервное напряжение и на некоторое время отвлечься от новостей. Также это помогает улучшить осанку, развить вестибулярный аппарат и просто дарит приятные эмоции. Полезны такие «покатушки» и для детей. Покататься на лошадях можно в самом Днепре. Для этого не нужно даже ехать куда-то в соседние села или поселки.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 мест, где в Днепре и рядом можно покататься на лошадях.

Конный клуб «Аллюр» территориально находится на Игрени. Желающим покататься на лошадях предлагают путешествие в живописную балку неподалеку от жилмассива. В клубе готовы показать конюшни и рассказать историю каждой лошади.

В клубе можно взять лошадь для участия в тематической фотосессии или прокатиться на фаэтоне, запряженными конями или конем. Конная прогулка обойдется порядка тысячи грн в час.

Новости Днепра про Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит

Конный клуб «Феррари» находится в парке Сагайдак. Тут проводят иппотерапию для детей и взрослых, устраивают фотосессии с конями или просто катают на лошадях или пони. Конная прогулка, фотосессия или урок верховой езды обойдется в тысячу гривен.

Новости Днепра про Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит

Клуб «Конный дворик» находится в парке Новокодацкий в Днепре. Покататься тут можно как на взрослых лошадях, так и на пони. Стоимость прогулки по парку обойдется в 600 грн за 30 минут, накинуть большой круг на пони – 100 грн. Часовая тренировка на коне стоит 700 грн, а «проехаться» на большом коне верхом в манеже – 50 грн 1 круг.

Новости Днепра про Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит

Конный клуб «Анкара» территориально располагается на жилмассиве Ломовской, в лесу. Тут обучают верховой езде, устраивают конные прогулки и фотосессии. Цены аналогичны стоимости прогулки на лошадях в других конных клубах Днепра.

Новости Днепра про Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит

Рядом с парком Зеленый Гай, на улице Зеленого Леса находится конно-спортивный клуб «Мустанг». Для посетителей предлагается тренировки, фотосессии, катание на конях и пони. Заниматься можно в манеже, устраивать прогулки – в балке рядом. Цены оговариваются с менеджером клуба.

 Новости Днепра про Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит

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