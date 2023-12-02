Где в Днепре нет тепла и воды: причины и адреса

В Днепре отсутствует теплоснабжение и вода по некоторым адресам.

Об этом сообщает официальный портал горсовета.

Аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» проводит ремонтные работы на ул. Генерала Пушкина, 1Б. Из-за этого прекращено водоснабжение на ул. Университетская. Водоснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ, — сказано в сообщении.

Утром по просьбе ЦЭК остановили котельную КП «Теплоэнерго».

В этой связи приостановлена ​​подача тепла по следующим адресам:

– пер. Лиственный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

– пер. Пихтовый, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

Большинство аварийных работ бригады «Водоканала» производят без отключения подачи воды в дома днепрян.

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