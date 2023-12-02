Где в Днепре нет тепла и воды: причины и адреса

Об этом сообщает официальный портал горсовета.
Аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» проводит ремонтные работы на ул. Генерала Пушкина, 1Б. Из-за этого прекращено водоснабжение на ул. Университетская. Водоснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ, — сказано в сообщении.
Утром по просьбе ЦЭК остановили котельную КП «Теплоэнерго».
В этой связи приостановлена подача тепла по следующим адресам:
Большинство аварийных работ бригады «Водоканала» производят без отключения подачи воды в дома днепрян.
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