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Где в Днепре найти работающие скважины и емкости с водой: все адреса

Сегодня 11:09
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В сети активно распространяются новости о новом массовом ракетном обстреле. В прошлый раз в результате обесточивания почти весь город остался без воды. Водоснабжение уже вернули, но ситуация может повториться. Рассказываем, где можно набрать техническую воду.

Новости Днепра про Где в Днепре найти работающие скважины и емкости с водой: все адреса

 

Скважины на левом берегу

На левобережной части Днепра уже обустроили первые скважины. Всего их будет 51. Уже готово 5, но каждый день появляется как минимум две новых. Адреса уже готовых скважин:

  • Сквер ім. Олександра Усачова;
  • Вул. Батумська, 8;
  • Вул. Осіння, 19;
  • Вул. Б. Хмельницького, 24;
  • Просп. Калнишевського, 12.
Тут мы публиковали полный список адресов, где планируют обустроить скважины с технической водой.
 
Кроме того, на левом берегу есть еще несколько работающих скважин:
  • вулиця Усенка, 15
  • вулиця Генерала Захарченка, 14
  • проспект Миру, 73
  • вулиця Міхновського, 11
  • вулиця Калинова, 104
  • проспект Слобожанський, 125

Где взять воду на правом берегу

С правым берегом немного сложнее, ведь здесь труднее пробурить подземную скважину. Как объяснил заммэра Днепра Михаил Лысенко, на правобережной части города вода залегает глубже, а почва более скалистая, поэтому здесь их обустраивать дольше и дороже.

Жители правого берега смогут набрать воду в специальных бочках. Емкости будут подогревать, чтобы жидкость не замерзла. Коммунальное предприятие «Днепропроводоканал» будет регулярно наполнять емкости технической водой, которой могут пользоваться все желающие. Всего их планируют установить 100 штук, уже разместили 40. Адреса, где бочки уже есть:

  • вул. Б. Кротова, 19 (КЗО СЗШ № 25 ДМР);
  • вул. Казакевича, 7 (КЗО Спеціалізована СЗШ № 126);
  • вул. Козака Мамая, 17-А (КЗО СЗШ №119);
  • вул. Єрмолової, 50 (НВК № 61);
  • просп. Б. Хмельницького, 14-Б (КЗО спец. школа № 16);
  • просп. Б. Хмельницького, 8-Г (НВК № 37);
  • вул. Будівельників, 26 (СЗШ № 62);
  • вул. Кедріна, 57 (СЗШ № 34);
  • вул. Каверіна, 5 (Гімназія № 2);
  • вул. Янгеля, 2( НВК № 120);
  • вул. Солідарна,4 (СЗШ № 112); ж/м Сокол-1,
  • вул. Недєліна, 1 (СШ № 83);
  • просп. Героїв, 29 (СШ № 111);
  • просп. Героїв, 38 (СШ № 130);
  • вул. Мандриківська, 151 (СШ № 140);
  • вул. Набережна Перемоги, 132 (СШ № 35);
  • вул. Д.Галицкого, 52 (СШ № 91);
  • просп. Металургів, 43 (СШ № 50);
  • просп. Яворницького,14 (СШ № 23);
  • наб. Перемоги, 46-б (СШ № 76);  
  • вул. Робоча,75-а (СШ № 46);
  • вул. Титова, 4 (СШ № 89);
  • вул. Коробова, 3 (СШ № 96);
  • вул. Привокзальна, 15 (СШ № 1);
  • вул. Мостова, 3 (СШ № 9);
  • вул. Василя Чапленка, 1 (СШ № 58);
  • вул. Холмогорська, 7 (СШ № 107);
  • вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 3 (СШ № 66);
  • вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 5 (СШ № 73);
  • вул. Бригадна,10 (СШ № 10);
  • вул. Троїцька,1 (СШ № 33);
  • вул. Ю. Словацького,1 (СШ № 81);
  • пров. Євгена Коновальця, 6 (СШ № 67); 
  • вул. Василя Жуковського, 10 (СШ № 71); 
  • вул. Набережна Заводська, 199-Д (міський юридичний ліцей); 
  • пл. Успенська, 1 (СШ № 100);  
  • вул. Володі Дубініна, 12 (СШ № 28); 
  • просп. Пушкіна, 75 (СШ № 12);
  • вул. Князя В. Великого, 13-А (СШ № 19);
  • вул. Старокозацька, 51 (СШ № 21).

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