Где в Днепре найти работающие скважины и емкости с водой: все адреса

Скважины на левом берегу
На левобережной части Днепра уже обустроили первые скважины. Всего их будет 51. Уже готово 5, но каждый день появляется как минимум две новых. Адреса уже готовых скважин:
Где взять воду на правом берегу
С правым берегом немного сложнее, ведь здесь труднее пробурить подземную скважину. Как объяснил заммэра Днепра Михаил Лысенко, на правобережной части города вода залегает глубже, а почва более скалистая, поэтому здесь их обустраивать дольше и дороже.
Жители правого берега смогут набрать воду в специальных бочках. Емкости будут подогревать, чтобы жидкость не замерзла. Коммунальное предприятие «Днепропроводоканал» будет регулярно наполнять емкости технической водой, которой могут пользоваться все желающие. Всего их планируют установить 100 штук, уже разместили 40. Адреса, где бочки уже есть:
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Яна Юхименко
Автор:
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