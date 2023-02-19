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Где в Днепре можно увидеть окна с куполами (ФОТО)

Сегодня 20:11
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В Днепре был замечен храм с куполами на первом этаже.
Новости Днепра про Где в Днепре можно увидеть окна с куполами (ФОТО)

фото: КУСТ

Если вы уже знали, где находится церковь с куполами на окнах, то можете закрыть эту новость, вряд ли мы расскажем вам что-нибудь новое, но если не знали – то так в Днепре есть такой храм.

Находится по адресу переулок Феодосия Макаревского 1А. Это Соборный район Днепра, когда этот переулок назывался Советский.

Сейчас в помещении находится храм в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».

Новости Днепра про Где в Днепре можно увидеть окна с куполами (ФОТО)

Это храм Украинской православной церкви, Днепропетровской епархии. Построили это здание в 1902 году в составе Архиерейского дома.

Новости Днепра про Где в Днепре можно увидеть окна с куполами (ФОТО)

Во времена Второй мировой здесь находился эвакопиталь, о чем говорит табличка на здании. Это один из старейших медучреждений Днепра.

Новости Днепра про Где в Днепре можно увидеть окна с куполами (ФОТО)

Кроме храма, по этому адресу находится Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины. Иногда его называют ДИВЕПИН или же на русском «Девятин».

Новости Днепра про Где в Днепре можно увидеть окна с куполами (ФОТО)

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