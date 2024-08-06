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Где в Днепре можно посмотреть кино под открытым небом: локации

Сегодня 15:25
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В Днепре сейчас часто проводят бесплатные кинопоказы под открытым небом.

Новости Днепра про Где в Днепре можно посмотреть кино под открытым небом: локации

Посмотреть кино на мягких пуфах или на собственном пледе можно в парке Зеленый Гай. Фильм для просмотра организаторы выбирают сами. Также заранее нужно бронировать кресла-мешки. Обычно кино-вечера организуют в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00 и 19:00. С анонсом событий можно ознакомиться на странице «sky.movie.dp» в Instagram или позвонить по телефону: 0679119429.

Новости Днепра про Где в Днепре можно посмотреть кино под открытым небом: локации

Киновечера проводят и на левом берегу Днепра. Однако они не регулярны. Чаще всего посмотреть кино под открытым небом можно после детских праздничных мероприятий на выходных. Локации: сквер имени Александра Усачева, иногда аллея на проспекте Мира. Анонсы публикуют за день до события на странице Левобережный-3 в Facebook.

Новости Днепра про Где в Днепре можно посмотреть кино под открытым небом: локации

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Новости Днепра про Где в Днепре можно посмотреть кино под открытым небом: локацииУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре можно посмотреть кино под открытым небом: локацииРусский

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