Где в Днепре можно поплавать в бассейне: цены и условия 2024

В этом году в Днепре официально пляжный сезон не открывали, хоть места отдыха и привели в порядок, так что на пляжах города можно загорать, а вот купаться – запрещено. Многие жители города на свой страх и риск нарушают запрет властей и купаются в реке на официально так и не открытых или вовсе «диких» пляжах Днепра. Но из-за жары река начала цвести и позеленела, поэтому окунаться в нее – не лучший вариант.

Журналисты dnepr.info собрали подборку бассейнов для купания в Днепре с ценами и условиями.

Bartolomeo

Тут предоставляется услуга отдыха у воды возле бассейна и на пляже либо только на пляже. Позагорать у бассейна или на обустроенном берегу в этом отельном комплексе обойдется в будние дни в 800 грн, в выходные и праздники – 1100 грн для взрослого. Для детей – в два раза дешевле, то есть 400 и 550 соответственно.

Посещение пляжа обойдется в 400 грн в будние и 500 грн в выходные дни для взрослых и в 200-250 грн для детей. Находится у воды можно с 9 утра до 20 вечера. При посещении локации клиент получает полотенце, но за него необходимо внести залоговою стоимость в 300 грн. В стоимость услуг бассейна и пляжа входит предоставление шезлонга.

СК «Восход»

Отдых у бассейна в спортклубе «Восход» обойдется в будние дни в 600 грн, в выходные – 800 грн. В стоимость включена аренда лежака. Бассейн работает с 8 утра до 19 вечера. Сам бассейн 25 метров длинной и глубиной 2, 5 метра. Вокруг него стоят шезлонги и зонтики.

Гостиничный комплекс Road Star

Один день пребывания у бассейна в гостиничном комплексе Road Star обойдется в будние дни в 500 грн, в выходные 600 грн. Дети до 8 лет без предоставления им шезлонга могут находится у бассейна бесплатно. Время работы заведения – с 10:00 до 21:00.

Находится у бассейна со своей едой – запрещено, можно только с той, что была заказана в ресторане комплекса.

Глубина бассейна – от 1,2 до 1,6 метров.

Бассейн «Старый парк»

Ресторанный комплекс «Старый парк» предлагает своим посетителям как традиционный отдых в зале заведения, так и отдых у бассейна. Он поделен на 2 зоны – обычную и VIP. Стоимость дня – с 9:00 до 22:00 для взрослого 500 грн, для ребенка – 250 грн, VIP-зона у бассейна обойдется в 600 грн. В стоимость входит лежак.

Ресторан «Эдбург»

Ресторанный комплекс «Эдбург» также имеет отдельную зону с бассейном. На территории ресторана расположена закрытая зелена зона с водной зоной и беседками. Лучше всего подойдет тем, кто собирается отдыхать в компании. Цена аренды с одного человека – 500 грн. Время работы – с 11:00 до 20:00.

Теннисный клуб Maximus

Бассейн также находится под открытым небом. Его длина – 25 метров, а глубина – почти 2 метра. День отдыха у воды обойдется тут в 400 грн в будние дни для взрослого и в 450 грн в выходные. Для детей цена составит 200 и 250 грн соответственно. Для детей в клубе работает отдельный бассейн.

Ранее мы рассказывали во сколько обойдется посещение бюджетных бассейнов Днепра, а также какая стоимость посещения аквапарков Днепра в 2024 году.

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