Где в Днепре можно купить метровую елку за 300 грн

Предновогодний сезон стартовал в Днепре.

В супермаркетах активно продают новогодние украшения, искусственные елки. На улицах города уже появляются елочные базары.

Цены разнятся. Так, на точке, что на перекрестке улиц Титова и Новокрымской, за метровую елку просят от 300 грн.

Если хочется купить новогоднее дерево повыше, то придется отдать больше денег. Здесь за двухметровую елку просят 1400–1500 грн.

Продавец отмечает, что деревья привезены с Запада Украины, все официально.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят. Также мы сообщали, где в Днепре уже «зажгли» первую новогоднюю елку.

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