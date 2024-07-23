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  • Где в Днепре есть «Лавка изнурительных ожиданий» и аллея, прогоняющая депрессию

Где в Днепре есть «Лавка изнурительных ожиданий» и аллея, прогоняющая депрессию

Сегодня 12:35
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Аллея влюбленных в Днепре появилась в 2003 году. С того времени она – обязательное место посещения для молодоженов и не только. На аллее есть лавочки, фонтан с Амуром и рушник с отпечатком женской и мужской ноги.

Новости Днепра про Где в Днепре есть «Лавка изнурительных ожиданий» и аллея, прогоняющая депрессию

Журналисты dnepr.info узнали историю аллеи, а также поверья, связанные с ней.

Аллея влюбленных существует в Днепре уже почти два десятка лет. Ее открытие приурочили ко Дню города в 2003 году. Находится Аллея рядом со зданием бывшего кинотеатра «Родина» и «Панорама». Ее площадь небольшая, но на этой зоне отдыха есть большое количество культурных объектов. Тут устраивают фотосессии, назначают встречи, ищут любовь.

Один из главных арт-объектов аллеи – небольшой округлый фонтан. В маленькой чаше установлен высокий шпиль на котором размещена скульптура Амура. Он называется «Амур» или «Амурчик» и считается самым маленьким фонтаном города. Но несмотря на это, сюда регулярно приезжают молодожены чтобы сделать фото на фоне бога любви.

Новости Днепра про Где в Днепре есть «Лавка изнурительных ожиданий» и аллея, прогоняющая депрессию

Рядом с фонтаном есть медный рушник с отпечатками женской и мужской ноги. Считается, что если влюбленные поссорились, то  став на рушник они сразу же примиряться Сама аллея, на которой расположен фонтан называется «Аллея приятных встреч», а установленные лавочки выполнены в форме большой скамьи, которая как будто извивается, огибая деревья. Она называется «Лавка изнурительных ожиданий». Названия выбраны не случайно, предполагается, что влюбленных будут ждать на этих лавках своих вторых половинок и томиться в приятном ожидании встречи.

Новости Днепра про Где в Днепре есть «Лавка изнурительных ожиданий» и аллея, прогоняющая депрессию

Согласно местным легендам, если прогуляться по аллеи – исчезнет осенняя депрессия, ведь место обладает особой энергетикой – здесь много раз звучало признание в любви, а значит аллея «помнит» много положительных эмоций.  А еще многие верят, что аллея помогает найти вторую половинку. Для этого необходимо прийти на аллею, сесть на лавку и загадать желание о встрече. Правда это или нет – каждый может проверить самостоятельно.

Новости Днепра про Где в Днепре есть «Лавка изнурительных ожиданий» и аллея, прогоняющая депрессию

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