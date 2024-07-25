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Где в Днепре была менонитская школа и что там сейчас

Сегодня 17:21
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В Екатеринославе была целая диаспора менонитов: они создавали рабочие места, строили дома, школы. С началом Первой мировой войны менониты покинули город, а вот возведенные ими здания стоят в Днепре до сих пор.

Новости Днепра про Где в Днепре была менонитская школа и что там сейчас

Журналисты dnepr.info узнали, где в Днепре находилась школа менонитов и что там сейчас.

Бывшая улица Фабричная в Днепре – довольно небольшая. Она соединяет центральный проспект с набережной. Она была одним из центром поселения немецких менонитов. Их взгляды на религию не позволяли воевать, поэтому когда в стране начиналась война – менониты оттуда уезжали. Однажды несколько таких семей приехали в Екатеринослав и осели на улице Фабричной. Тут была основана первая менонитская школа, которая также считалась и молитвенным домом,  а также стояли мельницы, принадлежащие братьям-менонитам, чуть позже был открыт литейный механический завод и кинотеатр.

С началом Первой мировой войны менониты уехали из Екатеринослава, оставив свои дома и предприятия. Как напоминание о них в Днепре до сих пор стоит здание школы – сегодня тут также находится учебное заведение, но уже другой направленности.

Монтажный техникум был основан в 1945 году. В первый год его работы на учебу поступило 1230 человек. Специальностей было всего 2 – «Планирование и благоустройство населенных мест» и «Сельскохозяйственное строительство». Сегодня он превратился в колледж строительно-монтажных технологий.

Новости Днепра про Где в Днепре была менонитская школа и что там сейчас

Находится колледж в старинном здании постройки начала прошлого века. После войны оно было восстановлено, а вот вход в это здание со временем был значительно изменен.

В 1960-х годах к входу в техникум вели ступеньки – их было довольно много, а двор учебного заведения с улицы был огражден бетонным забором с фигурными скульптурами.

В 1980-х годах исчезла и лестница и скульптуры на широком парапете забора. Вместо них появилась пристройка в виде холла, а часть двора учебного заведения, где находилась спортивная площадка, была отдана под строительство соседнего здания – нового корпуса учебного заведения. Само здание бывшей менонитской школы сохранилось, только был немного изменен фасад, но ушло на второй план.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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