Где в Днепре 7-10 августа не будет света 10 часов: все адреса

В Днепре 7, 8, 9 и 10 августа будут выключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.
Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной энергетической компании.
Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Итак, 7 августа с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:
8 августа с 08:00 до 18:00:
9 августа с 08:00 до 18:00:
10 августа с 08:00 до 18:00:
Советуем подготовиться!
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света до 18:00: адреса.
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