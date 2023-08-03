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Где в Днепре 7-10 августа не будет света 10 часов: все адреса

Сегодня 15:54
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Новости Днепра про Где в Днепре 7-10 августа не будет света 10 часов: все адреса

В Днепре 7, 8, 9 и 10 августа будут выключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной энергетической компании.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Итак, 7 августа с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

  • просп. Богдана Хмельницкого: 60А;
  • ул. Надежды Алексеенко: 104, 106.

8 августа с 08:00 до 18:00:

  • ул. Академика Янгеля: 37-59 (нечетные);
  • ул. Молодежная: 19, 21-24, 26-32, 34.

9 августа с 08:00 до 18:00:

  • ул. Василия Слипака: 36-42 (четные);
  • ул. Победы: 115;
  • ул. Кыргызская: 4, 4А.

10 августа с 08:00 до 18:00:

  • ул. Автостроя: 1-3, 6, 6К, 7-21 (нечетные);
  • ул. Академика Янгеля: 61-81 (нечетные);
  • ул. Донская: 7;
  • ул. Софиевская: 4, 5, 5А, 6-16 (четные);
  • просп. Богдана Хмельницкого: 72-102 (четные);
  • ул. Шинная: 19.

Советуем подготовиться!

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света до 18:00: адреса.

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