Где в Днепре 19 июня не будет света с утра до вечера: адреса

Сегодня некоторым жителям Днепра отключат свет на весь день.

Список адресов был опубликован на сайте частной энергетической компании ЦЭК.

В связи с проведением плановых работ с 08:00 до 18:00 без света останутся всего две улицы:

просп. Александра Поля: 141-А;

ул. Независимости: 18-А, 18-Б, 28-Г.

Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что сегодня графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей будут применяться в течение всего дня с 00:00 до 24:00.

Подробно о графиках отключений можно узнать на официальных сайтах частных энергетических компаний – ДТЭК и ЦЭК.

Напомним, вчера в Укрэнерго сообщили об уменьшении срока действия ограничения потребления света.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: