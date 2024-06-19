Где в Днепре 19 июня не будет света с утра до вечера: адреса

Список адресов был опубликован на сайте частной энергетической компании ЦЭК.
В связи с проведением плановых работ с 08:00 до 18:00 без света останутся всего две улицы:
Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что сегодня графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей будут применяться в течение всего дня с 00:00 до 24:00.
Подробно о графиках отключений можно узнать на официальных сайтах частных энергетических компаний – ДТЭК и ЦЭК.
Напомним, вчера в Укрэнерго сообщили об уменьшении срока действия ограничения потребления света.
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