«Где-то слышны взрывы. Всем пох»: мэр Днепра показал, как жители города реагируют на вражеские атаки

Борис Филатов показал, как жители Днепра реагируют на взрывы.

В Днепре днем ​​8 августа раздавались взрывы. Мэр Днепра показал, как отреагировали жители города на вражескую атаку. Филатов отметил, что люди спокойно ожидали перекрестка зеленого сигнала светофора.

Прямо сейчас. Фото из окна собственного автомобиля. Люди стоят на перекрестке. Ждут зеленого сигнала светофора. На борде красноречивая надпись: «Балистика. Мы открылись в Днепре». Раздается воздушная тревога. Где-то слышны взрывы. Всем пох. В соцсетях: «Филатов, где наши бомбоубежища?» (с). У меня нет ответа, — написал Филатов.

О взрывах официальной информации пока нет, но до этого Воздушные силы сообщали о работе ПВО на Днепропетровщине.

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