«Где-то слышны взрывы. Всем пох»: мэр Днепра показал, как жители города реагируют на вражеские атаки

В Днепре днем 8 августа раздавались взрывы. Мэр Днепра показал, как отреагировали жители города на вражескую атаку. Филатов отметил, что люди спокойно ожидали перекрестка зеленого сигнала светофора.
Прямо сейчас. Фото из окна собственного автомобиля. Люди стоят на перекрестке. Ждут зеленого сигнала светофора. На борде красноречивая надпись: «Балистика. Мы открылись в Днепре». Раздается воздушная тревога. Где-то слышны взрывы. Всем пох. В соцсетях: «Филатов, где наши бомбоубежища?» (с). У меня нет ответа, — написал Филатов.
О взрывах официальной информации пока нет, но до этого Воздушные силы сообщали о работе ПВО на Днепропетровщине.
Читайте также:
Автор:
В 1980-х годах особой популярностью в Днепре пользовались пивбары. В…
В Днепре спасают тяжелораненого военного, которому оторвало ногу на фронте.
Скалолазка Евгения Казбекова из Днепра не прошла в финал Олимпийских…
Враг обстрелял Никополь.
В 1980-х годах особой популярностью в Днепре пользовались пивбары. В городе было несколько популярных «точек» о которых до сих пор помнят многие горожане.
В Днепре спасают тяжелораненого военного, которому оторвало ногу на фронте.
Скалолазка Евгения Казбекова из Днепра не прошла в финал Олимпийских игр - 2024.
Враг обстрелял Никополь.
Ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Праздник был создан с целью привлечь внимание не только к вопросу бездомных усатых, но и отметить важность хвостатого «друга» в жизни человека. Впервые праздник отметили в 2002 году, инициатором его создания стал Международный…
В Кривом Роге от агрессивного мужчины страдают жители микрорайона.
В Новомосковске в Днепропетровской области коммунальщики застукали малолетних вандалов на братской могиле.
В Днепре сбили вражеский дрон.
Лихорадка Денге вызывает около 20 тысяч смертей ежегодно.
Жительница Кривого Рога присваивала топливо, а затем продавала его.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!