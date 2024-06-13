Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Где смотреть игры сборной Украины на Евро-2024: время, канал и соперники

Сегодня 15:08
просмотров

Уже завтра стартует чемпионат Европы-2024. Он будет проходить в 10 городах Германии. Сборная Украины также будет участвовать в чемпионате. Группа, в которой будут выступать наши футболисты – это группа «Е».

Новости Днепра про Где смотреть игры сборной Украины на Евро-2024: время, канал и соперники

Журналисты dnepr.info узнали, в какие дни и с кем будет играть сборная Украины по футболу, а также где можно посмотреть матчи.

Соперники Украины

В группу «Е» входит Бельгия, Словакия, Румыния и Украина. Серия матчей в группе начнется 17 июня.

Откроет ее игра между Румынией и Украиной. Матч пройдет в Мюнхене и начнется в 16:00.

Вторая игра украинской сборной состоится в аналогичное время 21 июня. Соперником будет Словакия. Игра пройдет в Дюссердольфе.

26 июня в Штутгарте Украина сыграет с Бельгией. Матч начнется в 19:00.

Также в группе 17 июня состоится игра между Бельгией и Словакией, матч начнется в 19:00, 22 июня сыграет Бельгия и Румыния, матч стартует в 22:00, а 26 будут играть Словакия и Румыния. Игра начнется в 19:00.

После этого из группы будут отобраны две команды с каждой из шести групп, а также будут выбраны 4 сборные, которые заработают наибольшее количество очков в своих квартетах.

Где смотреть матчи

Сервис Megogo покажет все матчи чемпионата – 51 поединок. Канал «Суспільне» покажет все матчи сборной Украины, а также часть другие игр, в том числе полуфиналы и финал Евро-2024. Трансляции будут доступны бесплатно в цифровом вещании Т2 и в кабельных сетях. Также канал покажет матч-открытие.

Групповой раунд закончится 26 июня, четвертьфиналы пройдут 5 и 6 июля, полуфиналы – 9 и 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля.

Читайте также:

Новости Днепра про Где смотреть игры сборной Украины на Евро-2024: время, канал и соперникиУкраїнська Новости Днепра про Где смотреть игры сборной Украины на Евро-2024: время, канал и соперникиРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре сузят тротуары на некоторых улицах в центре города: причина
    Новости Днепра
    Сегодня 14:56
    В Днепре сузят тротуары на некоторых улицах в центре города: причина

    В Днепре сузят тротуары на нескольких улицах в центре.

    9-летнюю девочку из Днепропетровщины могли убить знакомые ее матери: выяснились новые детали
    Новости Днепра
    Сегодня 14:49
    9-летнюю девочку из Днепропетровщины могли убить знакомые ее матери: выяснились новые детали

    Полиция подозревает, что девочку могли убить знакомые ее матери.

    Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник
    Новости Днепра
    Сегодня 13:48
    Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

    Сегодня, 13 июня, в Днепре во время воздушной тревоги раздались…

    В Днепре мужчина бесплатно катался в транспорте с чужим удостоверением УБД, которое нашел на улице
    Новости Днепра
    Сегодня 13:30
    В Днепре мужчина бесплатно катался в транспорте с чужим удостоверением УБД, которое нашел на улице

    В Днепре мужчина катался в транспорте с украденным удостоверением УБД.

    Последние новости

    В Днепре сузят тротуары на некоторых улицах в центре города: причина
    В Днепре сузят тротуары на некоторых улицах в центре города: причина

    В Днепре сузят тротуары на нескольких улицах в центре.

    Сегодня 14:56
    2
    просмотров
    9-летнюю девочку из Днепропетровщины могли убить знакомые ее матери: выяснились новые детали
    9-летнюю девочку из Днепропетровщины могли убить знакомые ее матери: выяснились новые детали

    Полиция подозревает, что девочку могли убить знакомые ее матери.

    Сегодня 14:49
    0
    просмотров
    Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник
    Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

    Сегодня, 13 июня, в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

    Сегодня 13:48
    5
    просмотров
    В Днепре мужчина бесплатно катался в транспорте с чужим удостоверением УБД, которое нашел на улице
    В Днепре мужчина бесплатно катался в транспорте с чужим удостоверением УБД, которое нашел на улице

    В Днепре мужчина катался в транспорте с украденным удостоверением УБД.

    Сегодня 13:30
    1
    просмотров
    В Кривом Роге 14 июня объявили днем ​​траура
    В Кривом Роге 14 июня объявили днем ​​траура

    Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара 12 июня.

    Сегодня 13:11
    3
    просмотров
    У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице
    У пострадавшей от ракетного удара жительницы Кривого Рога забрали все деньги, пока она была в больнице

    В Кривом Роге неизвестные ограбили квартиру, изуродованную из-за вражеского удара.

    Сегодня 12:53
    0
    просмотров
    Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки
    Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

    Улица Кониского находится практически в самом центре города. Большинству жителей Днепра она больше известна под названием: «Володарского». Это одна из самых старых улиц в городе. Первое ее название Степная.

    Сегодня 12:38
    2
    просмотров
    В Днепре в АТБ неизвестный бросался на людей с ножом: комментарий полиции
    В Днепре в АТБ неизвестный бросался на людей с ножом: комментарий полиции

    В Днепре неизвестный мужчина бросался на людей.

    Сегодня 12:36
    1
    просмотров
    В больнице 7 раненых: в каком состоянии пострадавшие в результате ракетной атаки на Кривой Рог
    В больнице 7 раненых: в каком состоянии пострадавшие в результате ракетной атаки на Кривой Рог

    Семь пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 июня находятся в больнице.

    Сегодня 12:24
    2
    просмотров
    На одной из улиц Днепра правоохранители «скрутили» мужчину: комментарий полиции
    На одной из улиц Днепра правоохранители «скрутили» мужчину: комментарий полиции

    Сегодня в Днепре полиция задержала мужчину.

    Сегодня 11:57
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх