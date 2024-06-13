Где смотреть игры сборной Украины на Евро-2024: время, канал и соперники

Журналисты dnepr.info узнали, в какие дни и с кем будет играть сборная Украины по футболу, а также где можно посмотреть матчи.
В группу «Е» входит Бельгия, Словакия, Румыния и Украина. Серия матчей в группе начнется 17 июня.
Откроет ее игра между Румынией и Украиной. Матч пройдет в Мюнхене и начнется в 16:00.
Вторая игра украинской сборной состоится в аналогичное время 21 июня. Соперником будет Словакия. Игра пройдет в Дюссердольфе.
26 июня в Штутгарте Украина сыграет с Бельгией. Матч начнется в 19:00.
Также в группе 17 июня состоится игра между Бельгией и Словакией, матч начнется в 19:00, 22 июня сыграет Бельгия и Румыния, матч стартует в 22:00, а 26 будут играть Словакия и Румыния. Игра начнется в 19:00.
После этого из группы будут отобраны две команды с каждой из шести групп, а также будут выбраны 4 сборные, которые заработают наибольшее количество очков в своих квартетах.
Сервис Megogo покажет все матчи чемпионата – 51 поединок. Канал «Суспільне» покажет все матчи сборной Украины, а также часть другие игр, в том числе полуфиналы и финал Евро-2024. Трансляции будут доступны бесплатно в цифровом вещании Т2 и в кабельных сетях. Также канал покажет матч-открытие.
Групповой раунд закончится 26 июня, четвертьфиналы пройдут 5 и 6 июля, полуфиналы – 9 и 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля.
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