Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адреса.

В Павлограде в воскресенье и в понедельник могут планово отключать…

Приложение, сайт и табло: как в Днепре можно узнать расписание общественного транспорта Узнать, как быстро приедет нужный трамвай, троллейбус или маршрутка в Днепре можно на специальных табло на остановках. Но они не всегда работают, иногда подвисают и большинство из них показывает только прибытие «рогатых», а не маршруток и трамваев. Другое дело –… просмотров

Враг снова ударил по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине Враг снова нанес удар на один из объектов энергетической инфраструктуры в области. просмотров