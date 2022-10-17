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Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Сегодня 13:48
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Сегодня, 17 октября, некоторые жители Днепра и Днепровского района остались без воды.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ временно прекращено водоснабжение:

  • пос. Александровка;
  • ул. Украинской;
  • ул. Молодежной.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адреса.

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