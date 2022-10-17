Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ временно прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адреса.
Читайте также:
Автор:
Россияне дважды ударили по объекту энергетической инфраструктуры.
На Криворожском направлении продолжаются бои.
Сегодня, 15 октября, в 16.12 на линию «101» поступило сообщение…
В Павлограде в воскресенье и в понедельник могут планово отключать…
Россияне дважды ударили по объекту энергетической инфраструктуры.
Узнать, как быстро приедет нужный трамвай, троллейбус или маршрутка в Днепре можно на специальных табло на остановках. Но они не всегда работают, иногда подвисают и большинство из них показывает только прибытие «рогатых», а не маршруток и трамваев. Другое дело –…
Сегодня утром россияне атаковали Киев дронами.
В Днепре один из трамваев два дня будет заканчивать работу раньше.
Черно-бурая лиса гуляла по проспекту среди машин.
Враг снова нанес удар на один из объектов энергетической инфраструктуры в области.
К сожалению, три человека погибли.
Многие улицы Днепра за всю историю существования города не раз меняли свое название. Так, нынешняя улица Сечевых Стрельцов получала новое «имя» четыре раза. Она считается одной из самых старых улиц Днепра, где до сих пор можно увидеть дома, построенные в…
В куске мяса, купленном в местном магазине, обнаружили кусок иглы.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!