Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Также в связи с проведением аварийных работ по ул. Строителей, 20; ул. Гоголя, 2; ул. Тихой, 26 (пос. Новоалександровка); ул. Еловой прекращено водоснабжение:

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Так, из-за обесточивания без воды остались жители:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 16 января, некоторые жители Днепра остались без воды.

Сегодня, 16 января, в Днепре и области применены экстренные отключения…

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