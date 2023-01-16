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Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Сегодня 12:53
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Сегодня, 16 января, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, из-за обесточивания без воды остались жители:

  • ул. Николая Михновского, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Мира, 1-95;
  • ул. Березинской, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15;
  • пров. Свободного, 2-12;
  • ул. Усенко, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137;
  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13;
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Также в связи с проведением аварийных работ по ул. Строителей, 20; ул. Гоголя, 2; ул. Тихой, 26 (пос. Новоалександровка); ул. Еловой прекращено водоснабжение:

  • ул. Василия Сухомлинского, 40-72;
  • ул. 8 Марта, 13-30;
  • ул. Тепличной, 31-37;
  • ул. Строителей, 4-34;
  • ул. Тихой;
  • ул. Гоголя, 1–17;
  • пос. Чапли.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

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