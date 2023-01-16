Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, из-за обесточивания без воды остались жители:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Также в связи с проведением аварийных работ по ул. Строителей, 20; ул. Гоголя, 2; ул. Тихой, 26 (пос. Новоалександровка); ул. Еловой прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
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