Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. 93-й Холодноярской бригады, 8; ул. Гагарина, 173 и ул. Фосфорной, 5 прекращено водоснабжение:
Кроме того, аварийные работы проводят на ул. Тихой, 22 (поселок Каменка). Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
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