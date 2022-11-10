Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Кроме того, аварийные работы проводят на ул. Тихой, 22 (поселок Каменка). Поэтому прекращено водоснабжение:

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. 93-й Холодноярской бригады, 8; ул. Гагарина, 173 и ул. Фосфорной, 5 прекращено водоснабжение:

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