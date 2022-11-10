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Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Сегодня 12:00
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Сегодня, 10 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. 93-й Холодноярской бригады, 8; ул. Гагарина, 173 и ул. Фосфорной, 5 прекращено водоснабжение:

  • ул. 93-й Холодноярской бригады, 2-10;
  • ул. Гагарина, 169;
  • ул. Фосфорной, 1-11.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Кроме того, аварийные работы проводят на ул. Тихой, 22 (поселок Каменка). Поэтому прекращено водоснабжение:

  • пос. Каменка,
  • пос. Ракшевка,
  • пос. Волосское.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

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