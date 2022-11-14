Где сегодня в Днепре нет воды: адреса

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Яхненковской, 1 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 14 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

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