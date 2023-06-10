Где сегодня в Днепре не будет света 9 часов: все адреса

Все из-за проведения ремонтных работ на линиях электроснабжения.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Центральной энергетической компании».
Итак, с 08:00 до 17:00 прекращена подача электроэнергии по адресам:
Напомним, ранее мы писали, что ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два «Шахеда».
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