Где расположено «самое опасное» озеро на Днепропетровщине

В Кривом Роге существует "самое опасное" озеро в целом районе, а может и в области.

На Восточном в Кривом Роге находится самое опасное в Кривбассе место для купания из используемых под такое. Речь идет о Соленом озере, которое давно уже не соленое. Подробнее о водоеме рассказали в Facebook-сообществе «Марс в Кривом Роге. Картинная галерея OneГОКа».

Криворожцы рассказывают, что когда-то в 70-х годах сюда на велосипеде ездили ребята из «Артема» и ловили на привязанные на ниточке смоляные шарики тарантулов, опуская их в норы, которых тогда там было много.

Как сейчас там дела с этим делом – я не знаю. Но это опасное озеро совсем по другой причине, являясь местом сброса нечистот с онкодиспансера. Не зная об этом, мне пришлось в 2013 году искупаться здесь вместе с моим американским товарищем. Сюда нас привлекло название «Соленое». Но ни мы, ни другие многие местные жители, купающиеся там, у которых водоем тогда имел популярность, соли не нашли. Тарантулы нас тоже не увидели. Хотя, если сравнивать с реками Индии и Бангладеша, наше Соленое озеро еще Синевир. Все познается в сравнении, но ЛУЧШЕ стремиться к ЛУЧШЕМУ, хотя, как говорил мой друг, если сильно воняет, но очень хочется, то можно, — говорится в сообщении.

Однако горожане легенду о нечистотах отрицают, поскольку больница находиться в другом районе.

Нет там никаких стоков из онкодиспансера. Водится рыба, черепахи, живут утки и высиживают утят, видела ту водяную крысу. Купалась, вода чистая, прозрачная, особенно в центре озера. берега крутые, глина. Из-за этого перестали там купаться, – рассказывает местная жительница.

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре есть уникальное озеро с розовой водой.

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