Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локаций

Наверняка, на каждом массиве можно найти горку, которая с приходом снега становится любимым местом детворы на санках, но если такой нет – за покатушками по снегу придется ехать.
Совсем недавно в парках Днепра появились таблички, запрещающие кататься на санках в снежную погоду. Поэтому мы нашли локации, где любители крутых снежных спусков не будут мешать прохожим. Самое важное перед спуском внимательно осмотреть горку и убедиться, что там нет пней, корней, камней или бордюров, которые могут стать препятствием и травмировать саночника. Только после этого можно начинать спускаться.
Тут есть крутые и более пологие спуски. Первые подойдут детям старшего возраста и взрослым. Вторые подойдут маленьким любителям спусков на санках.
У карьера на этом жилмассиве есть широкие и крутые спуски. Место катание расположено вдалеке от дороги, а размер горок не позволяет саночникам «докатиться» до воды.
Тут есть много склонов самой разной высоты, так что есть из чего выбирать, а места в балке хватит на всех желающих. Помимо катания на санках по балке можно просто гулять и любоваться заснеженными деревьями.
Излюбленное место катание многих поколений горожан. Спуски тут средней крутизны, а места для катания довольно много.
Перед тем как вы или ваш ребенок садитесь на санки, необходимо убедиться, что трасса безопасна, а на пути не будет преград.
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