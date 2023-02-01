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Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локаций

Сегодня 12:04
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В Днепре за ночь выпало несколько сантиметров снежных осадков. В ближайшие дни по прогнозам синоптиков нас также ожидает снег. Катание на санках – самое любимое развлечение детей, да и многих взрослых в такую погоду. Журналисты dnepr.info собрали ТОП мест, где можно прокатиться по снегу в Днепре абсолютно бесплатно.

Новости Днепра про Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локаций

Наверняка, на каждом массиве можно найти горку, которая с приходом снега становится любимым местом детворы на санках, но если такой нет – за покатушками по снегу придется ехать.

Совсем недавно в парках Днепра появились таблички, запрещающие кататься на санках в снежную погоду. Поэтому мы нашли локации, где любители крутых снежных спусков не будут мешать прохожим. Самое важное перед спуском внимательно осмотреть горку и убедиться, что там нет пней, корней, камней или бордюров, которые могут стать препятствием и травмировать саночника. Только после этого можно начинать спускаться.

Стадион ДНУ

Тут есть крутые и более пологие спуски. Первые подойдут детям старшего возраста и взрослым. Вторые подойдут маленьким любителям спусков на санках.

Красный Камень

У карьера на этом жилмассиве есть широкие и крутые спуски. Место катание расположено вдалеке от дороги, а размер горок не позволяет саночникам «докатиться» до воды.

Тоннельная балка

Тут есть много склонов самой разной высоты, так что есть из чего выбирать, а места в балке хватит на всех желающих. Помимо катания на санках по балке можно просто гулять и любоваться заснеженными деревьями.

Рыбальская балка

Излюбленное место катание многих поколений горожан. Спуски тут средней крутизны, а места для катания довольно много.

Перед тем как вы или ваш ребенок садитесь на санки, необходимо убедиться, что трасса безопасна, а на пути не будет преград.

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Новости Днепра про Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локацийУкраїнська Новости Днепра про Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локацийРусский

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