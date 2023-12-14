Где не будет света в Днепре 14 декабря: все адреса

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Сегодня, 14 декабря, в Днепре будут выключать свет на 9 часов – с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

просп. Александра Поля: 98-А, 100, 102-Б, 104-Л;

ул. Квартальная: 22-32 (четные);

ул. Инженерная: 8, 10;

ул. Казакевича: 5, 7.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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