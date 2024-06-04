Где можно выпить кофе на Набережной и рядом: список всех кофеен от Паруса до Победы

Бодрит с утра, помогает собраться с мыслями, познакомиться, выйти на прогулку и морально успокоиться. Это все – кофе. В Днепре работает несколько десятков различных кофеен в разных районах города.

Журналисты dnepr.info собрали подборку кофеен, расположенных на набережной Днепра и рядом.

Ранее мы уже делали подборку заведений с кофе, расположенных на центральном проспекте и прилегающих к нему улицах. Ее можно почитать тут.

Набережная

На Набережной Победы, 10И находится кофейня Coffee Secrets. Это уютная небольшая сеть кофеен, где кроме кофе можно выпить миндального капучино, какао с зефиром, в жару – лимонада или кофе со льдом или мороженым.

Кофейня Good Coffee к еспрессо, рафу, капучино и фильтр-кофе предлагает десерты собственного изготовления: различную сдобную выпечку и кофеты. Заведение работает в формате «кофе с собой и находится на Набережной Победы,32.

New Space- пространство, где можно выпить кофе, расположено в ЖК River Park. В кофейне есть летняя терраса, а кроме традиционного кофе можно выпить кофе со льдом или горячий шоколад, съесть сладкий десерт: шу, макаронс и сделанные вручную конфеты с кокосовой стружкой.

В ТЦ «Набережный» работает кофейня Cup N Cup. Заведение очень камерное, в нем могут разместиться не так уж много посетителей, поэтому тут также удобно брать кофе с собой. В кофейне можно не только выпить кофе во всех его вариациях, но и купить сладкое к напитку.

«Кафедра кави» — заведение с таким необычным названием работает на Сичеславской набережной, 19А. Фишка заведения – виниловый проигрыватель и коллекция пластинок. Тут можно не только выпить кофе со сладкими десертами, но и послушать музыку. Для тех, кто хочет перекусить основательно, в кофейне подают полноценные завтраки. Также тут можно купить кофе и заварить его дома.

Floyd – это не только кофейня, но и арт-пространство. Заведение позиционирует себя как «кофейня третьей волны», все внимание и главный акцент в меню – только этому напитку. Также в кофейне продают десерты и проводят различные арт-мероприятия.

Жилмассив Победа

Кофейня «Три молока» находится на проспекте Героев, 30Д. Помимо кофе, капучино, латте, горячего шоколада и чая тут можно попробовать милкшейк, лимонад. К напиткам подают пирожные, муссы, клубнику, торты. Особенностью заведение является подача кофейного напитка в вафельном стаканчике.

Рядом, на проспекте Героев, 30 находится кофейня под оригинальным названием «Кава da Vinci. Ее можно скорее назвать кофе-баром, чем кофейней. Тут большой выбор кофе и интерьер классического бара из американского кино, а на стенах – репродукции картин да Винчи.

В кофейне Everyday подают торты в баночках, а еще тут можно попробовать еспрессо, капучино, флет вайт, раф кофе. Находится кофейня на проспекте Героев, 19. Интерьер заведения оформлен в бело-коричневых тонах с большим количеством зелени на стенах.

Еще одна кофейня находится на проспекте Героев, 12 и на улице 20-летия Победы,1. Называется она Tiki Town и оформлена в стиле райского. На стенах заведения доски для серфов, «ловцы снов», лампочки-гирлянды. В меню – большой ассортимент различных напитков из кофейных зерен, с добавлением молока, сливок, сахара и просто черный.

Кофейня Coffe Point находится на пересечении проспекта Героев и Штабного переулка, неподалеку от тупика маршруток. Ориентирована она в основном на тех, кто будет брать кофе с собой. А что может лучше скрасить утро в ожидании маршрутки чем чашечка ароматного кофе.

На жилмассиве Победа есть также кофейня сети White Arrow. Заведение позиционирует себя как «кофейня третьей волны». К кофе тут относятся как к самому главному продукту в мире. На выбор посетителям предлагают несколько видов фильтра и белый кофе. К напитку можно купить десерт: печенье, кексы, есть холодные напитки и мороженное. Находится кофейня на бульваре Славы, 2.

На бульваре Славы 5К находится кофейня «Пори року». Заведение работает в основном в формате «кофе с собой». Кроме разных кофейных напитков тут продают десерты и мороженое.

Жилмассивы: Красный Камень, Покровский и Парус

Не только выпить кофе, но и съесть сладкий десерт можно в кофейне-кондитерской Shu Shu. Она находится на улице Коробова, 2К и на Метростроевской, 15. То есть здесь удобно побывать тем, кто живет на Парусе или на Покровском. В кондитерской представлен широкий ассортимент сладостей: безе, муссы с чиа, печенье и прочее. Также тут широкий выбор различных кофейных напитков.

Еще одна пекарня-кофейня находится на улице Юрия Кондратюка,5 на жилмассиве Красный Камень. Называется она «Марципан». К кофе тут предлагают кей-попсы, безе, эклеры, сырники, торты, конфеты, кексы и многое другое. Тут также делают на заказ торты и другую выпечку. К ним можно взять самые разнообразные напитки с кофе – от черного до капучино и латте.

Также на жилмассивах Парус и Красный Камень есть несколько заведений сети «Франс уа». Кофейня-пекарня предлагает как сладкую выпечку – эклеры, чизкейки, торты, так и круасаны с балыком или салями, кто к кофе предпочитает что-то более сытное, чем сладкое пирожное или печенье. Также тут можно попробовать пиццу, бутерброды, выпить американо, глясе, глинтвейна, какао, горячего мохито, мокачино или имбирного чая.

Также на Парусе, по улице переулок Парусный, 7 работает сеть заведений Nero espresso, где можно не только выпить кофе в самом заведении, но и взять его на вынос. Посетителям доступны разные напитки на основе кофе и небольшой выбор сладких десертов.

Чуть дальше, на улице Парусный переулок, 10 находится еще одна кофейня Meseta. Это один из «отделов» сети кофеен, работающих в разных районах Днепра. Заведение небольшое, оформлено в светлых тонах и с обилием зеленых цветков на стенах и подоконниках. К кофе в разных его вариациях подают сладкие десерты. Аналогичное заведение работает и на Сичеславской Набережной, 6.

Кофейня Five Minutes находится на улице Метростроевской, 12. В летнее время работает уличная терраса. Зал кофейни оформлен в ярких цветах и заряжает бодростью не меньше, чем чашечка кофе. Помимо напитка из зерен в кофейне можно выпить ягодный лимонад, коктейль, чай матчу, съесть сладкий десерт или овсянку с фруктами, попробовать натуральное мороженое или бургер.

Кофейня Cofee Dreams находится на улице Большая Диевская, 111. Заведение небольшое, камерное, в теплую погоду работает летняя терраса. Кофейня позиционирует себя как экспрессо-бар, поэтому тут большой выбор кофе в разных вариациях и небольшой – десертов.

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