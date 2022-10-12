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Где можно узнать онлайн о своих штрафах за нарушение ПДД  в Украине

Сегодня 12:20
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Штраф автомобилисту в Днепре могут выписать даже без его присутствия. Для этого владельцу авто «достаточно» неправильно припарковать машину, превысить скорость или нарушить правила ПДД любым другим способом.

Новости Днепра про Где можно узнать онлайн о своих штрафах за нарушение ПДД  в Украине

Для нарушителей действует «скидка» в первые 10 дней после получения административного наказания – можно оплатить только 50% штрафа. Но нередко автомобилисты в эти несколько дней о том, что на них выписан протокол за нарушение даже не догадываются, упускают время и в результате платят штраф по полной. Чтобы этого не произошло водителю стоит время от времени проверять: не выписан ли ему штраф за нарушение ПДД. Сделать это можно с помощью различных сайтов, приложений и чат-ботов.

Журналисты dnepr.info собрали подборку «мест», где можно узнать о штрафах за нарушение ПДД.

На первом месте в нашем списке конечно же официальный сайт МВД Украины и мобильное приложение этого же ведомства. Также есть чат-бот от МВД. Для того, чтобы узнать есть ли штраф – нужно ввести серию и номер прав, паспорта, свидетельства о регистрации автомобиля и номер машины.

Узнать о штрафах можно в приложении Приват24, если автомобилист является клиентом этого банка. Алгоритм действий примерно такой же, как и на сайте и в приложении от МВД. Нужно ввести номер автомобиля, данные о пользователе приложение и так знает.

Новости Днепра про Где можно узнать онлайн о своих штрафах за нарушение ПДД  в Украине

Аналогично можно проверить штрафы в приложении Монобанка, тем, кто является его пользователями.

Административное наказание после составления протокола появляется и в электронном кабинете водителя. Зайти туда можно с помощью сайта Гласного сервисного центра МВД. Авторизация проходит с помощью электронной подписи, MobileID или BankID. Введя свою электронную почту на имейл потом можно получать уведомления о штрафах, что довольно удобно.

Новости Днепра про Где можно узнать онлайн о своих штрафах за нарушение ПДД  в Украине

Также в приложении «Дія» есть возможность проверить штраф за нарушение ПДД. Заработала такая услуга в 2021 году, но с началом полномасштабного вторжения Рф была приостановлена. 30 сентября ее возобновили, однако работает такая «проверка» пока что не у всех. В приложении можно посмотреть историю штрафов даже когда услуга была недоступна. В «Дії» отображаются только те штрафы, что были получены при помощи комплексов автофиксации нарушений. Узнать об административных нарушениях можно в разделе «Услуги».

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