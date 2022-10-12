Где можно узнать онлайн о своих штрафах за нарушение ПДД  в Украине

Для нарушителей действует «скидка» в первые 10 дней после получения административного наказания – можно оплатить только 50% штрафа. Но нередко автомобилисты в эти несколько дней о том, что на них выписан протокол за нарушение даже не догадываются, упускают время и в результате платят штраф по полной. Чтобы этого не произошло водителю стоит время от времени проверять: не выписан ли ему штраф за нарушение ПДД. Сделать это можно с помощью различных сайтов, приложений и чат-ботов.
Журналисты dnepr.info собрали подборку «мест», где можно узнать о штрафах за нарушение ПДД.
На первом месте в нашем списке конечно же официальный сайт МВД Украины и мобильное приложение этого же ведомства. Также есть чат-бот от МВД. Для того, чтобы узнать есть ли штраф – нужно ввести серию и номер прав, паспорта, свидетельства о регистрации автомобиля и номер машины.
Узнать о штрафах можно в приложении Приват24, если автомобилист является клиентом этого банка. Алгоритм действий примерно такой же, как и на сайте и в приложении от МВД. Нужно ввести номер автомобиля, данные о пользователе приложение и так знает.
Аналогично можно проверить штрафы в приложении Монобанка, тем, кто является его пользователями.
Административное наказание после составления протокола появляется и в электронном кабинете водителя. Зайти туда можно с помощью сайта Гласного сервисного центра МВД. Авторизация проходит с помощью электронной подписи, MobileID или BankID. Введя свою электронную почту на имейл потом можно получать уведомления о штрафах, что довольно удобно.
Также в приложении «Дія» есть возможность проверить штраф за нарушение ПДД. Заработала такая услуга в 2021 году, но с началом полномасштабного вторжения Рф была приостановлена. 30 сентября ее возобновили, однако работает такая «проверка» пока что не у всех. В приложении можно посмотреть историю штрафов даже когда услуга была недоступна. В «Дії» отображаются только те штрафы, что были получены при помощи комплексов автофиксации нарушений. Узнать об административных нарушениях можно в разделе «Услуги».
Читайте также:
Автор:
10 октября Днепр и область массово атаковали ракетами.
Это касается Днепра и области, а также всей Украины.
12 октября в 04:11 на улице Соборной города Покрова Никопольского…
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага…
10 октября Днепр и область массово атаковали ракетами.
Важная информация!
Это касается Днепра и области, а также всей Украины.
Из-за российских обстрелов ЗАЭС снова на дизель-генераторах - оккупанты повредили подстанцию.
12 октября в 04:11 на улице Соборной города Покрова Никопольского района загорелась квартира на восьмом этаже многоэтажного дома.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Мэр Борис Филатов начал свой рабочий день почти одновременно с водителями городского транспорта. Они вместе выпустили на маршруты Днепра первую партию автобусов из столицы.
Россияне сегодня всю ночь стреляли по Никопольскому району. Начали обстреливать город с вечера, применяя «Грады» и тяжелую артиллерию. Пострадали три человека, среди них ребенок, все в тяжелом состоянии
В среду, 12 октября, будет похоронен один из жертв взрывов, прозвучавших в Днепре в результате массированного ракетного удара противника в понедельник, 10 октября.
В городе Кривой Рог Днепропетровской области двое мужчин украли металлический брусок, который они изъяли из конструкции противотанкового ежа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!