Где можно узнать онлайн о своих штрафах за нарушение ПДД в Украине

Штраф автомобилисту в Днепре могут выписать даже без его присутствия. Для этого владельцу авто «достаточно» неправильно припарковать машину, превысить скорость или нарушить правила ПДД любым другим способом.

Для нарушителей действует «скидка» в первые 10 дней после получения административного наказания – можно оплатить только 50% штрафа. Но нередко автомобилисты в эти несколько дней о том, что на них выписан протокол за нарушение даже не догадываются, упускают время и в результате платят штраф по полной. Чтобы этого не произошло водителю стоит время от времени проверять: не выписан ли ему штраф за нарушение ПДД. Сделать это можно с помощью различных сайтов, приложений и чат-ботов.

Журналисты dnepr.info собрали подборку «мест», где можно узнать о штрафах за нарушение ПДД.

На первом месте в нашем списке конечно же официальный сайт МВД Украины и мобильное приложение этого же ведомства. Также есть чат-бот от МВД. Для того, чтобы узнать есть ли штраф – нужно ввести серию и номер прав, паспорта, свидетельства о регистрации автомобиля и номер машины.

Узнать о штрафах можно в приложении Приват24, если автомобилист является клиентом этого банка. Алгоритм действий примерно такой же, как и на сайте и в приложении от МВД. Нужно ввести номер автомобиля, данные о пользователе приложение и так знает.

Аналогично можно проверить штрафы в приложении Монобанка, тем, кто является его пользователями.

Административное наказание после составления протокола появляется и в электронном кабинете водителя. Зайти туда можно с помощью сайта Гласного сервисного центра МВД. Авторизация проходит с помощью электронной подписи, MobileID или BankID. Введя свою электронную почту на имейл потом можно получать уведомления о штрафах, что довольно удобно.

Также в приложении «Дія» есть возможность проверить штраф за нарушение ПДД. Заработала такая услуга в 2021 году, но с началом полномасштабного вторжения Рф была приостановлена. 30 сентября ее возобновили, однако работает такая «проверка» пока что не у всех. В приложении можно посмотреть историю штрафов даже когда услуга была недоступна. В «Дії» отображаются только те штрафы, что были получены при помощи комплексов автофиксации нарушений. Узнать об административных нарушениях можно в разделе «Услуги».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: