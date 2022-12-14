Где можно покататься на коньках в Днепре и сколько это стоит

Среди немногих вариантов провести досуг в Днепре в зимнее время – это катание на коньках. В городе пока еще работает несколько ледовых арен. Журналисты dnepr.info узнали, где работают катки и сколько стоит провести час на льду.

«Льодова Родина» — находится в Подгородном. Для тех, кто только учится «ходить» по льду есть помощники. Для посещения коньки иметь не обязательно, их аренда обойдется в 90 грн в час. Покататься на коньках можно в будние дни за 100 грн в час, в выходные и праздники – за 120 грн в час. Узнать, работает каток или там нет света – можно в профиле «Льодовой Родини» в социальных сетях. Когда есть электричество, каток работает с 10 до 22:30 в выходные и до 21:50 в будние дни. Каток находится под открытым небом.

Ледовая арена Днепра находится возле парка «Новокодацкий». Покататься тут можно только на выходных, с 15:00 до 19:45. Но перед посещением лучше позвонить и уточнить время работы арены. Цена часа катания – 100 грн. В цену входит аренда коньков. Каток находится в помещении.

«Ледовый дворец» находится в парке «Лавина». Изначально он задумывался как каток под открытым небом, но со временем его «перенесли» в закрытое пространство. Работает каждый день с 10 утра и до 21:30 вечера. Час нахождения на льду обойдется в 170 грн в будние дни и 200 грн в выходные и праздники. Прокат коньков – 30 грн в час.

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