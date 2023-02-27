Гатят и среди ночи, и среди дня: сегодня дважды обстреляли Никопольщину

Террористы воюют и умирают за имперские амбиции страны-агрессора, против демократического мира и здравого смысла. Оккупантам никогда не победить в этой войне. Силы обороны с нами, президент с нами, цивилизованные страны с нами. Выстоим и вместе победим, – написал председатель облсовета Николай Лукашук.
Нам болит каждый район. Каждый город и село, где россияне совершают террор. Очень важно, чтобы все граждане понимали, что о них знают и помнят. Все – на контроле государства и ВСУ, – пишет начальник Днепра ОВА Сергей Лысак.
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