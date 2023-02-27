Гатят и среди ночи, и среди дня: сегодня дважды обстреляли Никопольщину

Окупанти обстріляли Нікопольщину вдень 27 лютого. Гатили по Нікополю і Марганцю.

8 поврежденных частных домов и еще 3 хозяйственные постройки, несколько изуродованных автомобилей и газопровод – таковы последствия обстрелов Марганецкой ТГ. Оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганцу и по мирным селам общины, выпустив почти четыре десятка снарядов. К счастью, людей не задело.

Кроме этого, армия России атаковала Никополь. Последствия уточняются, люди невредимы.

Также в течение дня произошел обстрел Великомихайловской общины в Синельниковском районе, в результате которого поврежден легковой автомобиль. К счастью, пострадавших нет.

Террористы воюют и умирают за имперские амбиции страны-агрессора, против демократического мира и здравого смысла. Оккупантам никогда не победить в этой войне. Силы обороны с нами, президент с нами, цивилизованные страны с нами. Выстоим и вместе победим, – написал председатель облсовета Николай Лукашук.

Нам болит каждый район. Каждый город и село, где россияне совершают террор. Очень важно, чтобы все граждане понимали, что о них знают и помнят. Все – на контроле государства и ВСУ, – пишет начальник Днепра ОВА Сергей Лысак.

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