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Фитнес-тренер стал агентом фсб и поджигал машины военных в Днепре

Сегодня 10:25
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СБУ и Нацполиция задержали приспешника ФСБ, который поджигал военные авто в трех городах Украины.

Новости Днепра про Фитнес-тренер стал агентом фсб и поджигал машины военных в Днепре

32-летний фитнес-тренер из Одессы по заданию российской ФСБ поджигал военные авто в городе, где проживает, а также в Днепре и Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы Безопасности Украины.

Было установлено, что по указанию российской спецслужбы завербованный гражданин Украины, кроме автомобилей, должен был поджигать военные внедорожники, пикапы и мультивены.

Для уничтожения автомобилей украинских защитников спецслужбы России дистанционно привлекли 32-летнего фитнес-тренера из Одессы, который искал в интернете быстрый заработок, — говорится в сообщении СБУ.

Он периодически ездил по трем городам Украины и в течение нескольких дней пытался уничтожить 6 транспортных средств сил обороны.

Было задокументировано, что агент приехал в Киев, где на сутки арендовал квартиру. Впоследствии обнаружил потенциальную цель – мультивен ВСУ. После «согласования» с российским куратором завербованный приобрел легковоспламеняющееся вещество и спички, замаскировался под темной одеждой и шляпой и ночью поджег мультивен, а сам процесс зафиксировал на камеру телефона.

Видео требуется спецслужбе страны-агрессора для дальнейшего использования в информационно-психологических спецоперациях (ИПСО) о якобы наличии пророссийского подполья в столице.

В Днепре и Одессе мужчина действовал по аналогичному алгоритму.

Место укрывательства фигуранта в Одессе установили сотрудники СБУ и задержали его.

Выяснено, что фигурант был на прямой связи с представителем главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как игру). Именно от него агент получал задания и инструкции по их выполнению, в частности, способов совершения поджогов и методов конспирации.

Во время обысков был изъят мобильный телефон с подтверждениями коммуникации фитнес-тренера с российской игрой.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 Уголовного Кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы. В настоящее время он находится под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине снова подожгли авто военнослужащего.

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Новости Днепра про Фитнес-тренер стал агентом фсб и поджигал машины военных в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Фитнес-тренер стал агентом фсб и поджигал машины военных в ДнепреРусский

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