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  • Филатов о ракетной атаке по жилому дому: завалы будем разбирать всю ночь, целый район обесточен

Филатов о ракетной атаке по жилому дому: завалы будем разбирать всю ночь, целый район обесточен

Сегодня 17:22
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Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ракетную атаку, которую нанесла Россия по жилому дому 14 января. Он отметил, что завалы полуразрушенной многоэтажки, под которыми остаются мирные люди, будут разбирать всю ночь.

Новости Днепра про Филатов о ракетной атаке по жилому дому: завалы будем разбирать всю ночь, целый район обесточен

Кроме того, городской голова отметил, что район, где Россия осуществила свой очередной акт террора, полностью обесточен. 

«Трагедия. Выехал на место. Связь плохая. С ОП и ВА в координации. Будем всю ночь разбирать завалы. Подробности позже. Целый район обесточен полностью и отключен от систем жизнеобеспечения», — написал Филатов в своем Telegram-канале. 

Напомним, по предварительной информации, есть десять раненых, двое из которых — дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице, где за их жизни борются медики. 

Также мы писали, что сеть всколыхнуло жуткое видео, где слышно, как днепряне кричат из-под завалов от боли, умоляя о спасении. 

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