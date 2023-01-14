Филатов о ракетной атаке по жилому дому: завалы будем разбирать всю ночь, целый район обесточен

Кроме того, городской голова отметил, что район, где Россия осуществила свой очередной акт террора, полностью обесточен.
«Трагедия. Выехал на место. Связь плохая. С ОП и ВА в координации. Будем всю ночь разбирать завалы. Подробности позже. Целый район обесточен полностью и отключен от систем жизнеобеспечения», — написал Филатов в своем Telegram-канале.
Напомним, по предварительной информации, есть десять раненых, двое из которых — дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице, где за их жизни борются медики.
Также мы писали, что сеть всколыхнуло жуткое видео, где слышно, как днепряне кричат из-под завалов от боли, умоляя о спасении.
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