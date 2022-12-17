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  • Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре

Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре

Сегодня 20:01
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В Днепре на жилмассивах открылись елочные базары.  Выбор не очень большой – в основном это сосна, елок – совсем немного, но среди всего этого привычного ассортимента попадается даже пихта. Журналисты dnepr. Info узнали, во сколько в этом году обойдется покупка новогоднего дерева.

Новости Днепра про Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре

Сосен продают больше всего. В основном – все высокие, больше метра. Цены на них разные, в зависимости от количества веток и «пушистости». Сосна в полтора метра и не очень большим количеством веток обойдется в 400-500 грн.

А вот пушистая, двухметровая – будет стоит 800- 900 грн.

Новости Днепра про Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре

Елки продают «ростом» от метра, просят от 500 грн.

Новости Днепра про Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре

Также можно купить елку «на пеньке». Это когда в один пучок собирают несколько веток, связывают их, чтобы внешне было похоже на елку, а в качестве подставки служит деревяшка, как правило, кусочек ствола той же елки. Такие «деревца» выглядят более пушистыми, но сохнут быстрее, а стоят – дороже обычных. За елку высотой около 80 см продавцы хотят 650 грн, а за деревце «ростом» около 50 см – 300 грн.

Новости Днепра про Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре

Среди привычных нам елок и сосен в ассортименте на елочных базарах появилась пихта. Внешне она очень похожа на елку. По словам продавцов, пихту привезли из Дании и за деревце около метра нужно отдать 1,5 тыс грн. Их на точках не много, два-три деревца.

Новости Днепра про Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре

По словам продавцов, в этом году цены на елки практически не изменились. А самым популярным деревом является все-таки сосна. Пихта из Дании интересует многих, но услышав цены покупатели все-же предпочитают новогодние деревья, выращенные в Украине.

Новости Днепра про Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре

 

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Новости Днепра про Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в ДнепреРусский

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