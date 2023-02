Французский Auchan включили в список международных спонсоров войны, – НАПК

Сеть гипермаркетов "Ашан" после вторжения россии в Украину продолжила работать на российском рынке, способствовала мобилизации в ряды оккупационной армии и поставляла товары захватчикам.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило французскую корпорацию Auchan в список международных спонсоров войны из-за ее всесторонней поддержки российской агрессии против Украины.

Как отмечает НАПК, «Ашан» после полномасштабного вторжения россии в Украину продолжил работать на российском рынке и отказался присоединиться к бойкоту этого террористического государства.

Согласно расследованию The Insider, Le Monde и Bellingcat, Auchan активно участвует в войне против Украины, поставляя товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи мирным жителям и помогает с мобилизацией в россии. Вот почему Auchan под видом «Ашан россия» является прямым спонсором войны против Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее НАПК уже внесло в перечень международных спонсоров войны следующие компании: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle.

Напомним, мы писали, что «Ашан» поддерживает оккупантов и помогает путину с мобилизацией, — СМИ.

