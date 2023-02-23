Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Французский Auchan включили в список международных спонсоров войны, – НАПК

Сегодня 17:11
просмотров

Сеть гипермаркетов "Ашан" после вторжения россии в Украину продолжила работать на российском рынке, способствовала мобилизации в ряды оккупационной армии и поставляла товары захватчикам.

Новости Днепра про Французский Auchan включили в список международных спонсоров войны, – НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило французскую корпорацию Auchan в список международных спонсоров войны из-за ее всесторонней поддержки российской агрессии против Украины.

Как отмечает НАПК, «Ашан» после полномасштабного вторжения россии в Украину продолжил работать на российском рынке и отказался присоединиться к бойкоту этого террористического государства.

Согласно расследованию The Insider, Le Monde и Bellingcat, Auchan активно участвует в войне против Украины, поставляя товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи мирным жителям и помогает с мобилизацией в россии. Вот почему Auchan под видом «Ашан россия» является прямым спонсором войны против Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее НАПК уже внесло в перечень международных спонсоров войны следующие компании: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle.

Новости Днепра про Французский Auchan включили в список международных спонсоров войны, – НАПК

Напомним, мы писали, что «Ашан» поддерживает оккупантов и помогает путину с мобилизацией, — СМИ.

Читайте также:

Новости Днепра про Французский Auchan включили в список международных спонсоров войны, – НАПКУкраїнська Новости Днепра про Французский Auchan включили в список международных спонсоров войны, – НАПКРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Буданов рассказал, изменился ли его прогноз об окончании войны летом
    Новости Украины
    Сегодня 13:33
    Буданов рассказал, изменился ли его прогноз об окончании войны летом

    Дай Бог!

    Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачи
    Новости мира
    Сегодня 11:05
    Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачи

    Сегодня утром на россии разбился самолет СУ-25 ВКС рф.

    Буданов рассказал, что на 23-24 февраля рф готовит ракетный удар: «Мы такое пережили уже более 20 раз»
    Новости Днепра
    Сегодня 10:36
    Буданов рассказал, что на 23-24 февраля рф готовит ракетный удар: «Мы такое пережили уже более 20 раз»

    Россия планирует на 23-24 февраля очередной ракетный удар по Украине.…

    Погиб еще 10 апреля, но тело только вернули: в Каменском попрощаются с 52-летним Героем
    Новости Днепра
    Вчера 18:32
    Погиб еще 10 апреля, но тело только вернули: в Каменском попрощаются с 52-летним Героем

    Вечная слава!

    Последние новости

    Немец стал пятым человеком в мире, действительно излечившимся от ВИЧ
    Немец стал пятым человеком в мире, действительно излечившимся от ВИЧ

    В Германии мужчина вылечился от ВИЧ.

    Сегодня 17:42
    просмотров
    В Днепре экс-работник органа местного самоуправления поддерживал оккупантов
    В Днепре экс-работник органа местного самоуправления поддерживал оккупантов

    В Днепропетровской области задержали трех вероятных коллаборантов.

    Сегодня 17:03
    просмотров
    В Днепре на выходных будут праздновать Колодия: где и когда
    В Днепре на выходных будут праздновать Колодия: где и когда

    В Днепре в эти выходные пройдет празднование Колодия.

    Сегодня 16:07
    просмотров
    В Каменском из-за взрыва в доме женщине оторвало две ноги: появились подробности инцидента
    В Каменском из-за взрыва в доме женщине оторвало две ноги: появились подробности инцидента

    Вчера, 22 февраля, в Каменском в частном доме по улице Ромашковой раздался взрыв.

    Сегодня 15:30
    1
    просмотров
    За день «До» Зеленский опубликовал 10 страшных фото с начала полномасштабной войны
    За день «До» Зеленский опубликовал 10 страшных фото с начала полномасштабной войны

    До 24 февраля Владимир Зеленский напомнил, что мы пережили за этот год.

    Сегодня 15:10
    просмотров
    Календарь Великого поста 2023: когда начинается и что можно есть
    Календарь Великого поста 2023: когда начинается и что можно есть

    С 27 февраля у православных христиан начинается Великий пост. Длиться он будет до 15 апреля включительно и завершиться Пасхальным воскресеньем, когда все, кто постился смогут разговеться.  Суть его не только в ограничениях в пище, а в том, чтобы очиститься духовно,…

    Сегодня 14:55
    просмотров
    Вступ-2023: какие обязательные предметы будут на НМТ сдавать школьники Днепра
    Вступ-2023: какие обязательные предметы будут на НМТ сдавать школьники Днепра

    Школьники Днепра снова будут сдавать НМТ.

    Сегодня 14:32
    0
    просмотров
    Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика
    Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика

    Пушистик залез на дерево на девятиметровую высоту.

    Сегодня 14:01
    1
    просмотров
    «Вернем все, найдем каждого»: в оккупированном Крыму на радио крутили обращение Буданова (ВИДЕО)
    «Вернем все, найдем каждого»: в оккупированном Крыму на радио крутили обращение Буданова (ВИДЕО)

    В оккупированном Крыму слышали обращение Буданова.

    Сегодня 13:53
    просмотров
    Буданов рассказал, изменился ли его прогноз об окончании войны летом
    Буданов рассказал, изменился ли его прогноз об окончании войны летом

    Дай Бог!

    Сегодня 13:33
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх