Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)

В Днепре зимуют маленькие птички.

Фотограф-анималист Олег Присяжнюк поделился фотографиями зимующих в Днепре птичек.

Оставшиеся зимовать птички настоящие бойцы, потому что добывать пищу зимой очень трудно. По словам орнитологов, во время холодных зим на Днепропетровщине из-за нехватки корма погибает от 30 до 60 процентов мелких птичек.

По возможности оставляйте пищу птичкам. Чижик может есть семена мака, рапса, льна. Синичке можно дать несоленое сало, семена подсолнечника, дыни, тыквы, арбуза, немного раздавленные грецкие орехи, арахис (несоленый), изюм, сухие вишни.

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