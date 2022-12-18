Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)

Фотограф-анималист Олег Присяжнюк поделился фотографиями зимующих в Днепре птичек.
Оставшиеся зимовать птички настоящие бойцы, потому что добывать пищу зимой очень трудно. По словам орнитологов, во время холодных зим на Днепропетровщине из-за нехватки корма погибает от 30 до 60 процентов мелких птичек.
По возможности оставляйте пищу птичкам. Чижик может есть семена мака, рапса, льна. Синичке можно дать несоленое сало, семена подсолнечника, дыни, тыквы, арбуза, немного раздавленные грецкие орехи, арахис (несоленый), изюм, сухие вишни.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
После ракетной атаки, нанесенной россиянами по энергосистеме Украины, дефицит в…
В Днепре на жилмассивах открылись елочные базары. Выбор не очень…
По словам энергетиков, на этот раз ситуация со светом в…
Несмотря на то, что за окном пока что плюсовая температура,…
В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.
В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.
16 декабря ракета прилетела в жилой дом в Кривом Роге. Погибла целая семья – мама, отец и маленький ребенок.
Украина приходит в себя после обстрелов 16 декабря.
В Днепре почти всему городу вернули воду и отопление.
15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений Кашинский из Кривого Рога. Боец входил в состав подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады Территориальной обороны.
В Днепре прошел костюмированный забег.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 17 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
В субботу вечером, 17 декабря, на Набережной Заводской в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие.
После ракетной атаки, нанесенной россиянами по энергосистеме Украины, дефицит в ней достиг 4 тысяч мегаватт и ситуация с электроснабжением будет оставаться сложной до 20 декабря.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!