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  • Фонтан и частные домики рядом: как раньше выглядел карьер на Красном Камне в Днепре (ФОТО)

Фонтан и частные домики рядом: как раньше выглядел карьер на Красном Камне в Днепре (ФОТО)

Сегодня 13:11
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Озеро на жилмассиве Красный Камень в Днепре появилось более 50 лет назад. В карьере раньше добывали гранит, а потом его затопили грунтовые воды и сейчас это одно из любимых мест для летнего времяпровождения жителей района.

Новости Днепра про Фонтан и частные домики рядом: как раньше выглядел карьер на Красном Камне в Днепре (ФОТО)

Жилмассив Красный Камень в Днепре находится на месте бывшей крепости Новый Кодак. В XVIII веке тут была не только крепость.На момент основания Екатеринослава Новый Кодак уже представлял собой большое поселение, где была налажена жизнь и торговля. Предполагалось, что Новые Кодаки станут пригородом  при Екатеринославе. 

После строительства железной дорогу и заводов в поселок стал заселяться рабочими. В 1920-х годах его включили в черту города. А чуть позже – тут началась добыча гранита, рассвет ее пришелся на предвоенное время. Легендарный карьер на Красном Камне появился как раз в середине 1930-х годов. Но в конце 1950-х годов рабочие поняли, что не могут побороть воду в карьере – она прибывала настолько быстро, что ее едва успевали выкачивать. Поступала она через грунт и после сильного и продолжительного ливня карьер затопило буквально за несколько дней. Видя, что вода пребывает рабочие «вывели» из него всю технику, хотя согласно городским легендам, несколько экскаваторов все еще находятся на дне карьера.

Новости Днепра про Фонтан и частные домики рядом: как раньше выглядел карьер на Красном Камне в Днепре (ФОТО)

В 1970-х годах рядом с карьером появился жилой массив Красный Камень, а озеро стало его достопримечательностью. Какое-то время на карьере даже был фонтан, но в 1990-х он перестал работать и сейчас его убрали.

Новости Днепра про Фонтан и частные домики рядом: как раньше выглядел карьер на Красном Камне в Днепре (ФОТО)

Тогда же вокруг карьера еще можно было увидеть частные одноэтажные дома с дворами – сейчас этого нет, его окружают многоэтажки.

Новости Днепра про Фонтан и частные домики рядом: как раньше выглядел карьер на Красном Камне в Днепре (ФОТО)

По некоторым данным глубина карьера более 10 метров, тут всегда прохладная вода. Она не цветет. В карьере водится рыба. Это место – неофициальный пляж Днепра. Тут запрещено купаться, но людей это не смущает. Отдыхают тут в основном жители Красного Камня и близлежащих районов.

Фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Фонтан и частные домики рядом: как раньше выглядел карьер на Красном Камне в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Фонтан и частные домики рядом: как раньше выглядел карьер на Красном Камне в Днепре (ФОТО)Русский

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