Фонтан и частные домики рядом: как раньше выглядел карьер на Красном Камне в Днепре (ФОТО)

Жилмассив Красный Камень в Днепре находится на месте бывшей крепости Новый Кодак. В XVIII веке тут была не только крепость.На момент основания Екатеринослава Новый Кодак уже представлял собой большое поселение, где была налажена жизнь и торговля. Предполагалось, что Новые Кодаки станут пригородом при Екатеринославе.
После строительства железной дорогу и заводов в поселок стал заселяться рабочими. В 1920-х годах его включили в черту города. А чуть позже – тут началась добыча гранита, рассвет ее пришелся на предвоенное время. Легендарный карьер на Красном Камне появился как раз в середине 1930-х годов. Но в конце 1950-х годов рабочие поняли, что не могут побороть воду в карьере – она прибывала настолько быстро, что ее едва успевали выкачивать. Поступала она через грунт и после сильного и продолжительного ливня карьер затопило буквально за несколько дней. Видя, что вода пребывает рабочие «вывели» из него всю технику, хотя согласно городским легендам, несколько экскаваторов все еще находятся на дне карьера.
В 1970-х годах рядом с карьером появился жилой массив Красный Камень, а озеро стало его достопримечательностью. Какое-то время на карьере даже был фонтан, но в 1990-х он перестал работать и сейчас его убрали.
Тогда же вокруг карьера еще можно было увидеть частные одноэтажные дома с дворами – сейчас этого нет, его окружают многоэтажки.
По некоторым данным глубина карьера более 10 метров, тут всегда прохладная вода. Она не цветет. В карьере водится рыба. Это место – неофициальный пляж Днепра. Тут запрещено купаться, но людей это не смущает. Отдыхают тут в основном жители Красного Камня и близлежащих районов.
Фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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