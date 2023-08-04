Фонтан-призрак на Запорожском шоссе в Днепре: гранитные валуны и место прогулок для собак (ФОТО)

В середине 1970-х годов в Днепре массово строили фонтаны – увидеть чаши с водой можно было как в центре города, так и во дворах обычных многоквартирных домов. Со временем вода в них подаваться перестала, большинство фонтанов перестало работать и сейчас увидеть можно только «ванны», где растет трава или лежит мусор.

Журналисты dnepr.info нашли один из таких заброшенных фонтанов во дворе дома на Запорожском шоссе.

До активного строительства проспекта Гагарина в Днепре, черта города проходила на Подстанции – там уже начинался район городских дач. После того, как в середине 1960-х годов по проспекту были выстроены новые дома, город решили «продолжить» и начали строить многоквартирные здания вместо городских дач. Территория получила название «Запорожское шоссе» и уже к средине 1970-х годов тут были выстроены несколько пятиэтажных зданий.

Домов было немного, поскольку рельеф местности не позволял развернуться – рядом была балка. Но во дворах построенных домов старались обустроить все необходимое для удобства жильцов. Так, на первых этажах зданий размещали магазины, а рядом с подъездами устанавливали лавочки, клумбы, детские площадки и фонтаны.

Один из таких фонтанов находился практически на перекрестке Запорожского шоссе. В чаше лежали валуны, рядом проходила вымощенная бетонными плитами дорожка и стояли скамейки.

Теперь же эта же территория выглядит иначе. В чаше бассейна вода исчезла в начале 1990-х годов.

Со временем вместо воды в ней выросли деревья, кусты и трава.

Валуны кто-то заботливо переложил на две кучи – удивительно, но даже спустя столько лет их не украли.

Дорожка из плит и скамейки исчезли.

Территория у бассейна больше похожа на заброшенный сад – тут много травы, кустов и деревьев. Люди мало тут ходят. Единственные кого можно встретить на лужайке у бывшего бассейна – бездомные собаки и коты.

старое фото: группа «Родной Днепропетровск»

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