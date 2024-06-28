Фонд гарантирования вкладов распродает активы банка из Днепра

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу права требования по кредитным договорам с квартирами в залоге, принадлежащих банку из Днепра АО АКБ «Конкорд». Аукцион пройдет 4 июля в системе Prozorro.Продажи.
В состав лота вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическим и физическим лицами, и дебиторская задолженность физического лица. В частности, это жилая недвижимость, а именно 31 квартира в Харькове.
Однако в Фонде гарантирования обращают внимание, что на продажу выставлено право взыскать с должника задолженность по кредитному договору в судебном или внесудебном порядке.
Начальная цена лота – 18,6 млн. грн.
Торги будут проходить по голландской модели аукциона.
В августе 2023 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию Конкорда и принял решение о ликвидации финучреждения. Такое решение объяснили систематическими нарушениями требований в сфере законодательства о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Позже Конкорд обратился в Днепропетровский окружной административный суд, чтобы обжаловать это требование НБУ. 29 мая 2024 года суд признал противоправным и отменил решение регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.
Однако НБУ намерен обжаловать это решение в апелляционном порядке.
Акционерный коммерческий банк «Конкорд» был зарегистрирован 7 августа 2006 года. Банк принадлежал предпринимателям Елене и Юлии Соседко. За время работы было открыто 14 отделений: 4 в Днепре, 3 в Киеве, 2 в Одессе, а также Львов, Кривой Рог, Запорожье, Новомосковск и Харьков.
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