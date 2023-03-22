Флаг Украины: в Днепре заметили необычный закат

Жители Днепра могли сегодня увидеть невероятный закат. Небо окрасилось цветом украинского флага.
Об этом сообщает Dnepr.info.
Одно из облаков выглядит как луч.
Невероятное зрелище.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре облака окрасились в фиолетово-розовый цвет.
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