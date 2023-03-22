Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Флаг Украины: в Днепре заметили необычный закат

Сегодня 18:52
просмотров

В Днепре 22 марта заметили сине-желтый закат.

Новости Днепра про Флаг Украины: в Днепре заметили необычный закат

Жители Днепра могли сегодня увидеть невероятный закат. Небо окрасилось цветом украинского флага.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Одно из облаков выглядит как луч.

Новости Днепра про Флаг Украины: в Днепре заметили необычный закат

Невероятное зрелище.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре облака окрасились в фиолетово-розовый цвет. 

Читайте также:

Новости Днепра про Флаг Украины: в Днепре заметили необычный закатУкраїнська Новости Днепра про Флаг Украины: в Днепре заметили необычный закатРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Мог сгореть заживо: в Каменском сотрудники ГСЧС спасли мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 11:47
    Мог сгореть заживо: в Каменском сотрудники ГСЧС спасли мужчину

    Во вторник, 21 марта, в 15:33 на линию «101» сообщили…

    СБУ будет контролировать передвижение пассажиров на международных и внутренних рейсах
    Новости Украины
    Вчера 18:58
    СБУ будет контролировать передвижение пассажиров на международных и внутренних рейсах

    Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому сотрудники Службы безопасности Украины…

    Появились новые детали скандала с водителем автобуса в Кривом Роге, который обругал пассажира с инвалидностью
    Новости Днепра
    Вчера 17:49
    Появились новые детали скандала с водителем автобуса в Кривом Роге, который обругал пассажира с инвалидностью

    Омбудсмен прокомментировал случай с водителем, оскорбившим пассажира с инвалидностью

    Закопал в яме во дворе: на Днепропетровщине нашли труп мужчины, пропавшего два месяца назад
    Новости Днепра
    Вчера 16:45
    Закопал в яме во дворе: на Днепропетровщине нашли труп мужчины, пропавшего два месяца назад

    В Днепропетровской области мужчина спрятал труп во дворе своего дома.

    Последние новости

    ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения россиян и уничтожили вражеский ЗРК, — Генштаб
    ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения россиян и уничтожили вражеский ЗРК, — Генштаб

    Украинские бойцы нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ и уничтожили вражеский ЗРК.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре 9 улиц остались без воды: что произошло
    В Днепре 9 улиц остались без воды: что произошло

    В Днепре из-за аварий жители 9 улиц остались без воды.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Днепряне могут попробовать свои силы: обнародовали пробный тест по английскому языку
    Днепряне могут попробовать свои силы: обнародовали пробный тест по английскому языку

    21 марта, обнародовали пробный тест НМТ по английскому языку. Участникам предлагается выполнить 32 задания за 60 минут.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    «Стоял на краю жизни»: в Днепре провели уникальную операцию на мозге
    «Стоял на краю жизни»: в Днепре провели уникальную операцию на мозге

    В Днепре медики одной из больниц провели уникальную операцию мужчине с опухолью мозга.

    Сегодня 18:11
    1
    просмотров
    Памятник поезду и двухэтажные дома: как 50 лет назад выглядел ж\м Северный в Днепре
    Памятник поезду и двухэтажные дома: как 50 лет назад выглядел ж\м Северный в Днепре

    Развитие жилмассива Северный в Днепре началось почти 100 лет назад. Первые дома тут появились в 1930-х годах. Сегодня это один из отдаленных районов, проблемы с транспортом тут были и остаются до сих пор. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как строился жилмассив…

    Сегодня 17:30
    просмотров
    Скоро открытие: в Днепре Mcdonalds ищет сотрудников
    Скоро открытие: в Днепре Mcdonalds ищет сотрудников

    Компания обещает платить 103,5 грн/час до вычета налога.

    Сегодня 17:25
    0
    просмотров
    «ЖК-круизный лайнер»: в Днепре показали, как идет строительство элитного комплекса на набережной (ФОТО)
    «ЖК-круизный лайнер»: в Днепре показали, как идет строительство элитного комплекса на набережной (ФОТО)

    В сети показали, как сейчас выглядит жилой комплекс, строящийся на набережной.

    Сегодня 17:23
    просмотров
    На заправке в Днепре взорвалась колонка с топливом (ВИДЕО)
    На заправке в Днепре взорвалась колонка с топливом (ВИДЕО)

    В Днепре на АЗС взорвалась колонка с топливом.

    Сегодня 16:17
    1
    просмотров
    В Киевской области мать выбросила младенца из окна 5 этажа: мальчик умер в больнице
    В Киевской области мать выбросила младенца из окна 5 этажа: мальчик умер в больнице

    В Киевской области произошла ужасная трагедия.

    Сегодня 15:30
    1
    просмотров
    В Днепре женщина нашла на кухне труп своего мужа
    В Днепре женщина нашла на кухне труп своего мужа

    В Днепре в многоквартирном доме произошло убийство.

    Сегодня 15:20
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх