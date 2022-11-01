Фентези, ужастик и романтическая мелодрама: ТОП-10 фильмов для просмотра осенью

Остался последний месяц осени, самый холодный, дождливый и «темный». Жители Днепра меньше времени проводят на прогулке, и все больше находятся дома. Чтобы отвлечься и немного расслабится журналисты dnepr.info составили подборку «осенних» фильмов.

«Последняя любовь мистера Моргана»

В кадре – осенний Париж и историю пожилого профессора Моргана. Он одинок – с детьми отношения плохие, жена умерла несколько лет назад. Единственное его развлечение – преподавание философии в университете. Однажды он знакомится с преподавательницей танцев Полин. Веселая и открытая молодая женщина своими рассуждениями меняет взгляд профессора на мир и помогает обрести новые смыслы жизни.

В ролях: Клеманс Поэзи, Майкл Кейн.

«Мачеха»

Непростая история на фоне осени загородом. Фильм рассказывает о взаимоотношениях между бывшей и нынешней женой одного мужчины, а также то, как относятся к «новой» матери пасынок и падчерица. В добавок одна из героинь узнает, что больна и жить ей осталось не долго. Эта новость заставляет всю семью по-новому взглянуть на их жизни и отношения друг к другу.

В ролях: Джулия Робертс, Сьюзан Сарандон.

«Вдали от рая»

Сюжет в фильме развивается на фоне послевоенной осени в США. Главная героиня Кэти узнает, что ее муж гомосексуал. Для нее это становится ударом, поскольку женщина считает самым важным в жизни семью. Она обращается к врачам в надежде «изменить» мужа, но тщетно. У Кэти появляется любовник и с этого момента ее жизнь меняется и в ней становится еще больше драмы.

В главной роли: Джулианна Мур.

«Век Адалин»

Адалин родилась в начале прошлого века и «застряла» в возрасте 30 лет. В 1937 году она попала в автокатастрофу, ее ударила молния и после этого она перестала стареть. Из-за невозможности объяснить, расхождение цифры в паспорте и внешнего вида Адалин каждые 10 лет меняет документы, место жительства, работу. Однажды она влюбляется в молодого мужчину и понимает, что не может быть с ним, если не раскроет свой секрет и предпочитает исчезнуть. Но любовь оказывается сильнее и на пути к счастью Адалин ждет множество приключений и встреча с бывшим мужчиной, который до сих пор ее любит.

В ролях: Блейк Лавли, Харрисон Форд.

«Зеленая книга»

Популярный талантливый пианист Дон поехал в тур по городам Америки со своими водителем Тони. Необычность ситуации в том, что Дон – афроамериканец, Тони – белый, а действие в фильме происходит в 1962 году. Сначала отношения между ними натянутые, так как они из разных социальных слоев и не всегда приемлют привычки и даже речь друг друга. Но Тони поражен талантом босса, а также его ужасает дискриминационное отношение к пианисту. Во время тура их ждут различные ситуации, когда поочередно Тони и Дон спасают друг друга. Сюжет сопровождают прекрасные осенние пейзажи. Заканчивается фильм весьма неожиданно.

В ролях: Виго Мортенсен, Махершала Али.

«Осенняя соната»

Драма режиссера Ингмара Бергмана, рассказывающая об отношениях дочки и матери. При этом дочь – жена пастора, а мать – известная пианистка, никогда не любившая своих детей. При встрече они выясняют отношения, раскрывая зрителям свою прожитую жизнь. В фильме звучит музыка Шопена, а что может больше подходить для осеннего вечера, как ни его творчество.

В ролях: Ингрид Бергман, Лив Ульман.

«Другие»

Действие фильма происходит в 1945 году на острове на фоне серого осеннего дня. Главная героиня живет в старом особняке со своими детьми. Из-за редкого заболевания они не могут находится на прямом дневном свете, поэтому живут в темноте. Однажды из дома внезапно исчезают все слуги, а спустя время в дверь особняка стучится троица – няня, немая служанка и садовник, которые говорят, что раньше работали в доме и хотят вернутся. По ночам в доме начинают происходить странности. Фильм рассказывает об изоляции и тайнах старых домов, держит зрителя в напряжении и страхе.

В главной роли Николь Кидман.

«Мужчины, женщины, дети»

Фильм рассказывает о переменах в жизни людей, связанных с появлением Интернета. Сюжет развивается на фоне осенних пейзажев. Герои пытаются найти свой путь с помощью Всемирной паутины и рассуждают о том, как мнение общества влияет на наши решения, жизнь и самооценку.

В ролях: Адам Сэндлер, Эмма Томпсон, Дженнифер Гарнер.

«Пенелопа»

Фильм погружает в атмосферу осенних лондонских улиц и рассказывает об аристократке Пенелопе, на которую наложено древнее проклятие. Из-за него девушка вынуждена все время прятать лицо, поскольку она родилась со свиным пятачком вместо носа. Девочку воспитывают в полной изоляции, в результате нескольких неудачных попыток знакомства с молодыми аристократами тайна девушки была раскрыта. Она сбегает из дома и в результате ряда происшествий ее фото появляется в газете. Пенелопа становится очень популярной и находит настоящую любовь.

В ролях: Кристина Риччи, Джеймс Макэвой.

«Странная жизнь Тимоти Грина»

Сюжет повествует о семейной паре, которая не могла иметь детей. Мечтая о ребенке они записали на бумаге, каким бы он мог быть, а блокнот с записями закопали в саду. В ту же ночь, после бури они обнаружили во дворе 10 летнего мальчика Тимоти. Он называет их родителями. Мальчик оказался необычным, а новоиспеченные родители очень боялись наступления осени. Почему – ответ можно узнать посмотрев фильм.

В ролях: Дженнифер Гарнер, Джоэл Эдгертон.

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