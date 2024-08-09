Фекальное загрязнение реки зашкаливает: на Днепропетровщине строго-настрого запретили вход на один из пляжей

Один из пляжей Каменского до сих пор непригоден для отдыха.

Недавно в Каменском проверили пробы воды из Днепра, отобранные на территории Правобережной зоны отдыха. Оказалось, что отклонения таковы, что специалисты настоятельно рекомендуют полный запрет купания на этом пляже.

Как сообщает Каменский районный отдел ГУ «Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины», фекальное загрязнение воды (на середину июля) здесь составило:

– общие колиформы (ЛКП), индекс составляет 13 000 КОЕ/дм3 при норме не более 5 000 КОЕ/дм3;

Специалисты отмечают, что колиформные бактерии – это большая группа бактерий, содержащихся в очень высоких концентрациях в фекальном веществе теплокровных животных.

В целях недопущения возникновения эпидемических осложнений среди населения города «Госпродпотребслужбы» было рекомендовано принять меры по запрету посещения места массового отдыха населения на реке Днепр в районе улицы Набережной, — говорится в сообщении.

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