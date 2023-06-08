Фанатку РФ родом из Днепра, устраивавшую пророссийские автопробеги, судили в Германии: детали

Скандальная известная «активистка», устраивавшая пророссийские автопробеги в Германии, получила штраф.
Елена Колбасникова, родившаяся в Днепре, но впоследствии получившая российское гражданство, довольно скандальная личность. Она неоднократно устраивала акции в поддержку РФ. Последний громкий случай – автопробег в Германии в начале полномасштабного вторжения, во время которого Елена и другие пророссийски настроенные граждане, поддержали действия РФ в Украине.
Тогда около тысячи человек собрались на автопробег, чтобы проехаться с триколором и флагами СССР к советскому памятнику в Кельне.
Позже ей объявили о подозрении за поддержку войны, а недавно состоялся суд. Об этом пишет Deutsche Welle.
На суд Колбасникова пришла со звездой, похожей на звезду Давида, окрашенной в российский триколор. Она заявила, что россияне это «евреи 21 века». Это кстати, очень популярное мнение среди фанатиков России, считающих себя мессией, несущей «русский мир».
На заседании также были сторонники активистки и ее оппоненты.
По словам журналистов, во время заседания Колбасникова утверждала, что она «за мир», а российские власти в Украине пытаются «прекратить войну». Украинцев она назвала «фашистами», а судей пыталась убедить в том, что ее преследуют за политические взгляды.
Колбасникова пожаловалась, что ее дважды увольняли с работы за ее взгляды, и сейчас она живет на пособие по безработице и зарабатывает всего 450 евро.
По словам Колбасниковой, пророссийский автопробег она провела, поэтому еще это часть традиции «политики мира» двух бывших канцлеров Германии Вилли Брандта и Герхарда Шредера. Впрочем, сторона обвинения назвала такие объяснения «циничными».
В результате Колбасникову присудили штраф в размере 900 евро или 30 суток тюрьмы. Свой приговор судьи обосновали тем, что РФ нарушила международное право во время вторжения в Украину, а подозреваемая это поддерживала.
Конечно, фанатка РФ осталась недовольна приговором, снова вспомнила об убийствах людей на Донбассе от 2014 года, повторив нарративы российской пропаганды.
30 суток тюрьмы или я должна платить 30 евро в день. 900 евро в государственную казну за убийства людей на Донбассе с 2014 года. Это правда людей в Германии, – заявила Колбасникова, оправдывая действия РФ.
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