Фальсифицировали убийство: в ДБР рассказали новые детали задержания полицейских в Днепре

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Сегодня в Днепре задержали четырех правоохранителей, которые покрывали банду преступников, похитивших супругов. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко речь идет о четырех полицейских — руководителе подразделения, двух заместителях и оперативнике.
По данным ДБР, они за взятку вызвались закрыть глаза на деятельность семи человек, совершивших разбойное нападение и похитивших горожан ради выкупа. Нападавших задержали, но руководство решило замять дело и отпустить злоумышленников.
В ходе следствия оказалось, что некоторые фигуранты дела до этого уже занимались фальсификацией доказательств. В частности, они участвовали в прикрытии убийства человека путем подделки выводов судебно-медицинского эксперта о причинах смерти.
Четверым правоохранителям объявили о подозрении по статьям служебного подлога и сокрытия преступления. Один из них уже задержан. Его также подозревают во взяточничестве.
Организатору похищения супругов, которого отпустили, объявили новое подозрение. Кроме вооруженного нападения, его обвиняют в даче взятки должностному лицу.
Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства преступления и полный круг причастных лиц.
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