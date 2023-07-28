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Фальсифицировали убийство: в ДБР рассказали новые детали задержания полицейских в Днепре

Сегодня 13:06
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В Днепре "оборотни в погонах" фальсифицировали дела об убийстве.

Новости Днепра про Фальсифицировали убийство: в ДБР рассказали новые детали задержания полицейских в Днепре

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Сегодня в Днепре задержали четырех правоохранителей, которые покрывали банду преступников, похитивших супругов. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко речь идет о четырех полицейских — руководителе подразделения, двух заместителях и оперативнике.

По данным ДБР, они за взятку вызвались закрыть глаза на деятельность семи человек, совершивших разбойное нападение и похитивших горожан ради выкупа. Нападавших задержали, но руководство решило замять дело и отпустить злоумышленников.

В ходе следствия оказалось, что некоторые фигуранты дела до этого уже занимались фальсификацией доказательств. В частности, они участвовали в прикрытии убийства человека путем подделки выводов судебно-медицинского эксперта о причинах смерти.

Четверым правоохранителям объявили о подозрении по статьям служебного подлога и сокрытия преступления. Один из них уже задержан. Его также подозревают во взяточничестве.

Организатору похищения супругов, которого отпустили, объявили новое подозрение. Кроме вооруженного нападения, его обвиняют в даче взятки должностному лицу.

Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства преступления и полный круг причастных лиц.

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