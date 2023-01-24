Фабрика Лурье, магазин «Лилея» и водолечебница в центре: 10 зданий, спроектированных зодчим Тиссеном в Днепре

В Днепре не так много хорошо сохранившихся зданий, которые были построены более 100 лет назад. Часть из них изменили свой облик в период восстановления после Второй мировой войны, но часть выглядит так, как и задумывал их зодчий.

Дитрих Тиссен – один из архитекторов, работавших в Днепре в 1910-1930-х годах прошлого века. Несколько его работ до сих пор «живы», находятся в центре города и радуют глаз местных жителей. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, над какими домами трудился местный зодчий в первой половине прошлого века.

Родился Тиссен в Екатеринославской губернии, образование получил в Германии и уже в 1904 году устроился архитектором на железную дорогу. Работы зодчего на этой должности неизвестны. Тиссен, как и другие архитекторы Днепра, занимался частной практикой и получил известность благодаря строительству частных и доходных домов преимущественно в стиле модерн.

В 1905 году Дитрих Тиссен работал над домом Рагинских. Находится он на углу центрального проспекта и бывшей улицы Крестовой, неподалеку от вокзала. Здание это существует в Днепре до сих пор. Первый этаж его сдается внаем под различные магазины, на втором и третьем живут люди.

Следующий дом, над которым трудился Тиссен – это дом Зильбермана на перекрестке центрального проспекта и бывшей улицы Широкой. Здание во время Второй мировой войны сильно пострадало, от него осталась только коробка и после освобождения Днепра его восстанавливали несколько лет. Зильберман специализировался на торговле мануфактурой Многим жителям Днепра дом известен тем, что долгие годы на первом этаже в нем находился магазин одежды «Лилея».

Также Тиссен трудился над домом Соболева, что находится на нынешней Старокозацкой улице. Сначала люди тут снимали внаем квартиры, после войны здание национализировали и поселили жильцов.

В 1910 году по проекту Тиссена был построен дом Бокк. Находится он внизу проспекта Поля. Изначально дом был трехэтажным, со вставками из гранитных блоков. Здание использовалось как контора с магазином на первом этаже, но после Второй мировой войны стало жилым домом с коммунальными квартирами. Позже жильцов расселили поскольку дом был признан аварийным. Долгое время он стоял полуразрушенным, но в начале 2000-х его реконструировали и вот уже более 10 лет как бывший дом Бокк является торговым центром.

Также в начале прошлого века Тиссен создал проект дома Корецкого на улице Воскресенской. Четырехэтажное здание с мансардами стало одним из самых известных работ архитектора. Сегодня тут сдают офисы в аренду. Сам дом порядком изменился и сейчас не очень походит на то, каким задумывал его зодчий. Причина – реконструкция здания после Второй мировой войны. С него убрали декоративную лепнину и упростили внешний вид.

Еще одно такое высокое, четырехэтажное здание «руки» Тиссена находится также на Воскресенской – это дом Миренбурга. После Второй мировой его постигла та же участь, что и дом Корецкого. Со здания «убрали» мансарды, башенки и надстроили дополнительный этаж.

В 1914 году Тиссен спроектировал фабрику Лурье. Трехэтажное здание, украшенное декором, беседками-эркерами несколько лет приходила в упадок, пока ее не отреставрировали.

Тиссен был автором Второго мануфактурного ряда, что был неподалеку от Нижне-Троицкого рынка. Здание возвели в 1914 году. Позже его чуть было не снесли за ненадобностью, но подумав, разместили цех «Индшвейпром», а потом и швейный комбинат с трикотажной фабрикой. После 1941 года здание было перестроено.

Свой особняк Тиссен построил на одном из перекрестков улицы Фабра. Двухэтажный дом с высоким цоколем долгое время был водолечебницей, а теперь это школа для слабослышащих детей.

В 1932 году Тиссен покинул Днепр и переехал в Батуми, где работал архитектором. В 1937 его обвинили в шпионаже и расстреляли. В 1960 году Дитрих Тиссен был реабилитирован за отсутствием состава преступления.

фото: блог Артема Костюка

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