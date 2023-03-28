Ежедневно теряем Героев: недалеко от Бахмута погиб Дмитрий Соболев из Криворожского района

Защищая Украину, Дмитрий Соболев погиб из Криворожского района.

26 марта 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания неподалеку от Бахмута погиб Дмитрий Соболев из Криворожского района.

Об этом сообщили в Ингулецком райсовете.