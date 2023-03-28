Ежедневно теряем Героев: недалеко от Бахмута погиб Дмитрий Соболев из Криворожского района

26 марта 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания неподалеку от Бахмута погиб Дмитрий Соболев из Криворожского района.
Об этом сообщили в Ингулецком райсовете.
«Этот герой проявил настоящую стойкость и мужество в бою за нашу Родину. Мы никогда не забудем его имя! Мы никогда не простим врагу столь тяжелые для украинского народа потери.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким этого защитника. Он – настоящий пример гордости и уважения. Светлая память герою!» – говорится в сообщении.
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