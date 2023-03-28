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  • Ежедневно теряем Героев: недалеко от Бахмута погиб Дмитрий Соболев из Криворожского района

Ежедневно теряем Героев: недалеко от Бахмута погиб Дмитрий Соболев из Криворожского района

Сегодня 18:45
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Защищая Украину, Дмитрий Соболев погиб из Криворожского района.

Новости Днепра про Ежедневно теряем Героев: недалеко от Бахмута погиб Дмитрий Соболев из Криворожского района

26 марта 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания неподалеку от Бахмута погиб Дмитрий Соболев из Криворожского района.

Об этом сообщили в Ингулецком райсовете.

«Этот герой проявил настоящую стойкость и мужество в бою за нашу Родину. Мы никогда не забудем его имя! Мы никогда не простим врагу столь тяжелые для украинского народа потери.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким этого защитника. Он – настоящий пример гордости и уважения. Светлая память герою!» – говорится в сообщении.

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Новости Днепра про Ежедневно теряем Героев: недалеко от Бахмута погиб Дмитрий Соболев из Криворожского районаУкраїнська Новости Днепра про Ежедневно теряем Героев: недалеко от Бахмута погиб Дмитрий Соболев из Криворожского районаРусский

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