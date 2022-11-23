Европарламент признал Россию государством, спонсирующим терроризм

Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма — резолюцию поддержали 494 европарламентари, 58 были против, 44 воздержались
Отмечается, что Россия совершила ряд военных преступлений на территории Украины.
Европарламент признал, что Россия совершает «невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру» в Украине, в результате чего погибли тысячи человек. На оккупированных территориях агрессоры проводят «казни без суда и следствия, совершают похищение, сексуальное насилие, пытки и другие зверства», говориться в резолюции. Были также упомянуты массовые убийства в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане, а также нападения на мариупольский театр и железнодорожный вокзал Краматорска.
Кроме того, евродепутаты призвали ЕС и его государства-члены принять меры по инициированию всеобъемлющей международной изоляции РФ, в том числе по членству России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН, и воздержаться от проведения любых официальных мероприятий на территории Российской Федерации.
Европарламент призывает к дальнейшему сокращению дипломатических отношений с Россией и сведению контактов с ее официальными представителями на всех уровнях до абсолютного необходимого минимума; призывает государства-члены ЕС закрыть и запретить российские государственные учреждения, такие как Российские центры науки и культуры, а также организации и ассоциации российской диаспоры, действующие под эгидой и руководством российских дипломатических представительств и продвигающие российскую государственную пропаганду по всему миру», — говорится в резолюции.
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Яна Юхименко
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