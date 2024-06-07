Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщил премьер Шмигаль. В ее заключении говорится, что Украина выполнила все четыре дополнительных шага-реформы и продолжает работать над присоединением к ЕС.
По словам Шмыгаля, следующий шаг – начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце.
Об этом ранее сообщало издание Financial Times. Неназванные чиновники рассказали журналистам, что переговоры хотят начать уже в июне, пока в Еврокомиссии не начала председательствовать Венгрия.
Такая рекомендация Еврокомиссии нуждается в одобрении всех 27 членов ЕС. Ожидается, что Венгрия выступит против этого и будет апеллировать к отношению украинской власти к венгерскому меньшинству в стране.
Как сообщили FT два источника, официальные дебаты о том, следует ли соглашаться на начало переговоров, состоятся на следующей неделе.
Читайте также:
Автор:
СБУ в сотрудничестве с правоохранителями Латвии обезвредила подпольный колл-центр, который…
Украина скоро приступит к переговорам о вступлении в ЕС.
Для уменьшения дефицита в энергосистеме компания ДТЭК начала в январе…
Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живут жители…
Днем 7 июня оккупанты снова обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
В Кривом Роге снимут с самого большого в городе флагштока флаг Украины.
Праздник Вознесения Иисуса Христа один из 12 самых значительных церковных праздников. Его еще называют просто Вознесение. Празднуют его православные христиане восточного и западного обрядов, но в разные дни. Для первых Вознесение вот-вот наступит, а вторые уже отмечали этот день 9…
Известного советского педагога и писателя Антона Макаренко признали сотрудником НКВД и решили переименовать топонимы, названные в его честь.
Днепр будет сотрудничать с израильским городом Нетанья.
В результате отключения электроэнергии на некоторых улицах Днепра в очередной раз возникли проблемы с подачей воды.
На ж/м Приднепровский появились трамваи.
В апреле и мае 2024 года на железной дороге участились несчастные случаи с детьми.
Житель Каменского в течение двух с половиной лет насиловал малолетнюю падчерицу.
На Павлоградщине 40-летняя женщина преждевременно родила ребенка прямо в карете скорой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!