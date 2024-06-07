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Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Сегодня 13:50
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Переговоры о присоединении Украины к ЕС могут начаться уже в этом месяце.

Новости Днепра про Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщил премьер Шмигаль. В ее заключении говорится, что Украина выполнила все четыре дополнительных шага-реформы и продолжает работать над присоединением к ЕС.

По словам Шмыгаля, следующий шаг – начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце.

Об этом ранее сообщало издание Financial Times. Неназванные чиновники рассказали журналистам, что переговоры хотят начать уже в июне, пока в Еврокомиссии не начала председательствовать Венгрия.

Такая рекомендация Еврокомиссии нуждается в одобрении всех 27 членов ЕС. Ожидается, что Венгрия выступит против этого и будет апеллировать к отношению украинской власти к венгерскому меньшинству в стране.

Как сообщили FT два источника, официальные дебаты о том, следует ли соглашаться на начало переговоров, состоятся на следующей неделе.

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