Эвакуировал раненых бойцов с передовой: в Кривом Роге волонтер покончил жизнь самоубийством

Сегодня, 22 января, в Кривом Роге по улице Джохара Дудаева (бывшая Есенина) 60-летний мужчина выпал из окна 8-го этажа.

От полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает издание «Свои».

Отмечается, что мужчина был волонтером. Он занимался эвакуацией гражданских из горячих точек и раненых бойцов из передовой.

Среди версий трагедии – самоубийство. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Антоновича нашли тело женщины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: