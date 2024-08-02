Эвакуационный автобус скорой помощи попал в ДТП на Днепропетровщине

В результате ДТП поврежден санитарный автобус «Надежда» медиков Днепра, сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.
Автобус служил работникам «экстренки» с первого года полномасштабного вторжения и выполнял сверхважную задачу — помогал эвакуировать раненых бойцов.
Впрочем, 13 июля, когда на автобусе выполнялась очередная эвакуация раненых бойцов ВСУ из Днепра в другой регион Украины, с транспортом произошла беда.
На автодороге Днепр-Полтава Н31 нас обогнал автомобиль Dodge Journey под управлением жительницы Синельникова Ульяны Матвийчук. С крыши авто начали срываться ненадлежащим образом зафиксированные хозяйственные вещи, разбившие лобовое стекло автобуса, – написал Радий Шевченко
После ДТП на место была вызвана полиция и составлены необходимые схемы и протоколы. Водитель Dodge свою вину признала, но есть проблемы со страховой компанией.
Страховщики готовы выплатить 2644 грн, тогда как ремонт стекла, без которого автобус эксплуатировать нельзя, обойдется не менее 200 тысяч гривен.
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