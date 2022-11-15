Этот плач разрывает сердце: в Днепре спасают тяжелораненую маму с дочерью, сделали десяток операций

О еще одной истории войны со счастливым концом рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, в больницу в Днепре привезли маму Ольгу и ее дочь Екатерину. В тяжелом состоянии их сразу отправили в реанимацию. Рыженко отметил, что они все время звали друг друга, а их плач разрывал сердце.
У Екатерины травматическая ампутация нижней конечности, а у ее мамы Ольги тяжелое ранение живота. Но благодаря медикам женщины уже понемногу идут на поправку.
Пациентки пережили десяток операций на двоих. Все это время их сопровождала врач Валентина, которая заведует реанимацией сепсиса.
Но выжить им помогла хрупкая женщина-врач Валентина Лисничая, заведующая реанимацией сепсиса, которая своей мамочке отдала ребенка, а сама спасает крайне тяжелых и раненых украинцев. Бледная, похудела, не видела солнца несколько месяцев, боится покинуть отделение, чтобы не пропустить спасение чьей-то жизни, — отметил Рыженко.
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