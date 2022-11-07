Это важно знать днепрянам: как подготовить запас воды

Украинцам посоветовали, как действовать, когда в доме нет воды, на фоне атак российских оккупантов на объекты критической инфраструктуры Украины.
Детали
Так, дневной запас воды для одного взрослого человека:
Минимальный запас необходимо производить на три дня.
Где найти питьевую воду:
Где найти техническую воду:
Запас технической воды можно сделать дома, набрав ее из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли, стеклянные банки и даже ведра.
Источник: УНН
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