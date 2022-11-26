Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • “Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей”, – Филатов об атаке на Днепр

“Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей”, – Филатов об атаке на Днепр

Сегодня 14:09
просмотров

Сегодня, 26 ноября, враг попал ракетами в жилые дома в Амур-Нижнеднепровском районе.

Новости Днепра про “Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей”, – Филатов об атаке на Днепр

В настоящее время известно о 7 разрушенных домах в частном секторе. На месте попадания возник пожар.

К сожалению, шесть горожан пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Мэр Днепра Борис Филатов назвал эту атаку террором.

Не хватает слов. Раз за разом эти выбл@дки лупят в Днепре «высокоточными» ракетами по частным домам. И каждый раз рассказывают своему «народонаселению» об пораженных военных целях… Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей, – написал городской голова.

Новости Днепра про “Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей”, – Филатов об атаке на Днепр

Читайте также:

Новости Днепра про “Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей”, – Филатов об атаке на ДнепрУкраїнська Новости Днепра про “Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей”, – Филатов об атаке на ДнепрРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Движение затруднено: в Днепре на Амурском мосту произошла авария
    Новости Днепра
    Сегодня 15:20
    Движение затруднено: в Днепре на Амурском мосту произошла авария

    Сегодня, 26 ноября, в Днепре на Амурском мосту произошла авария.

    В полиции показали последствия вражеского удара по Днепру (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:55
    В полиции показали последствия вражеского удара по Днепру (ФОТО)

    Сегодня, 26 ноября, враг попал ракетами в жилые дома мирных…

    Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру
    Новости Днепра
    Сегодня 13:24
    Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру

    Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

    7 частично разрушенных частных домов и пожар: последствия взрывов в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:45
    7 частично разрушенных частных домов и пожар: последствия взрывов в Днепре

    Сегодня в Днепре раздались взрывы.

    Последние новости

    Движение затруднено: в Днепре на Амурском мосту произошла авария
    Движение затруднено: в Днепре на Амурском мосту произошла авария

    Сегодня, 26 ноября, в Днепре на Амурском мосту произошла авария.

    Сегодня 15:20
    0
    просмотров
    В полиции показали последствия вражеского удара по Днепру (ФОТО)
    В полиции показали последствия вражеского удара по Днепру (ФОТО)

    Сегодня, 26 ноября, враг попал ракетами в жилые дома мирных жителей города в Амур-Нижнеднепровском районе.

    Сегодня 13:55
    1
    просмотров
    Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру
    Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру

    Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

    Сегодня 13:24
    1
    просмотров
    7 частично разрушенных частных домов и пожар: последствия взрывов в Днепре
    7 частично разрушенных частных домов и пожар: последствия взрывов в Днепре

    Сегодня в Днепре раздались взрывы.

    Сегодня 12:45
    1
    просмотров
    Угроза повторных атак еще не миновала, – Лукашук
    Угроза повторных атак еще не миновала, – Лукашук

    Сегодня горожане слышали взрывы.

    Сегодня 12:22
    0
    просмотров
    Мэр Днепра прокомментировал взрывы в Днепре
    Мэр Днепра прокомментировал взрывы в Днепре

    Сегодня около 11:37 горожане слышали взрывы.

    Сегодня 12:10
    1
    просмотров
    В Днепре раздался взрыв: что известно
    В Днепре раздался взрыв: что известно

    Сегодня, 26 ноября, в Днепре был слышен взрыв.

    Сегодня 12:00
    0
    просмотров
    Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водой
    Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водой

    Для обеспечения водой жителей Днепра на левом берегу активно бурят скважины и обустраивают вокруг них колонки.

    Сегодня 11:51
    1
    просмотров
    Брак онлайн: в «Дії» тестируют новую услугу
    Брак онлайн: в «Дії» тестируют новую услугу

    На портале «Дія» начинается тестирование услуги подачи заявления для регистрации брака.

    Сегодня 10:52
    3
    просмотров
    Заряжайте все: сегодня на Днепропетровщине введены экстренные отключения света
    Заряжайте все: сегодня на Днепропетровщине введены экстренные отключения света

    Ситуация с электричеством в Украине остается тяжелой.

    Сегодня 10:21
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх