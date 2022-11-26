“Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей”, – Филатов об атаке на Днепр

В настоящее время известно о 7 разрушенных домах в частном секторе. На месте попадания возник пожар.
К сожалению, шесть горожан пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии.
Мэр Днепра Борис Филатов назвал эту атаку террором.
Не хватает слов. Раз за разом эти выбл@дки лупят в Днепре «высокоточными» ракетами по частным домам. И каждый раз рассказывают своему «народонаселению» об пораженных военных целях… Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей, – написал городской голова.
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