“Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей”, – Филатов об атаке на Днепр

Сегодня, 26 ноября, враг попал ракетами в жилые дома в Амур-Нижнеднепровском районе.

В настоящее время известно о 7 разрушенных домах в частном секторе. На месте попадания возник пожар.

К сожалению, шесть горожан пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Мэр Днепра Борис Филатов назвал эту атаку террором.

Не хватает слов. Раз за разом эти выбл@дки лупят в Днепре «высокоточными» ракетами по частным домам. И каждый раз рассказывают своему «народонаселению» об пораженных военных целях… Это – террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей, – написал городской голова.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: