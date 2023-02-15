Это рекорд: в Днепре за сутки родилось 36 младенцев

Жизнь всегда побеждает!

В Днепре, несмотря на войну и все трудности, продолжается жизнь: горожане работают и помогают ВСУ, создаются новые семьи и рождаются дети.

За прошедшие сутки в нашем городе на свет появилось 36 младенцев.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Из них 20 девочек и 16 мальчиков. Четырех детишек родили женщины-переселенки.

В горсовете отметили, что это новый рекорд по рождаемости в этом году!

И это еще раз доказывает, что украинцев не сломать! Выстоим и победим!

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