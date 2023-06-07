«Это не россияне»: астротаролог из Днепра оскандалилась, обвинив Украину в подрыве ГЭС

Блоггерша из Днепра Елизавета, которая выдает себе за астротаролога и астропсихолога, обвинила в подрыве Каховской ГЭС Украину. В своем Instagram она запостила сторис, в которой отметила, что у нее «болит душа за Украину», но «это точно не дело рук россиян».
Она утверждала, что не знает всей правды, а то, что пишут украинские СМИ «далеко от реальности».
Также она обвинила украинских военных в том, что ВСУ взорвали ГЭС, чтобы отложить контрнаступление. По сути, блогер полностью повторила нарративы российской пропаганды, которые вчера разгонялись во вражеских СМИ и пророссийскими пропагандистами за рубежом.
Скрины с публикацией разлетелись по сети. Люди не сдерживали своего возмущения и требовали, чтобы блогер извинилась за такие слова и понесла наказание.
Сегодня, 7 июня, в Telegram-канале «Оперативный ВСУ» появилось видео, в котором так называемая астропсихологиня извиняется.
«Я сожалею, что своими сторисами в социальной сети Instagram дискредитировала Вооруженные силы Украины. Своими неправильно высказанными мнениями создала угрозу информационной безопасности Украины. Обещаю, что в дальнейшем я буду думать, что публиковать в социальных сетях. Уважаемые украинцы, прошу не повторять мои ошибки», – заявила она на камеру.
Заметим, что сейчас ее профиль в соцсетях закрыт.
Мы же призываем фильтровать информацию и не доверять сомнительным инфлюэнсерам в сети, ведь некоторые могут работать на врага, осознавая это или нет.
Заметим, что это не впервые, когда из-за своей опрометчивости блогеры из Днепра попадают в скандалы. Ранее блогера родом из Днепра Анну Алхим обвинили в том, что она навела ракеты на больницу в Днепре.
Напомним, в Херсонской области из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС постепенно затапливает города и села. В частности, в Херсоне вода дошла до 3 этажа многоквартирных домов.
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